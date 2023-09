Il celebre sito archeologico è l'insediamento permanente dell'uomo più antico al mondo. Risale al nono millennio a.C.

Le rovine dell'antica città di Gerico sono state dichiarate Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. L'area, denominata Tell es-Sultan, situata in Cisgiordania, è ritenuta uno dei più antichi insediamenti umani permanenti mai scoperti, risalente a 8-9 millenni a.C. E' stato possibile per l'uomo stabilirsi in questa valle grazie al terreno reso particolarmente fertile dalla presenza della vicina sorgente perenne di 'Ain es-Sultan.

PUBBLICITÀ

Il sito si compone di diversi strati, tra cui resti di mura fortificate risalenti al 1200-1400 a.C. I cittadini locali hanno organizzato una grande festa con fuochi d'artificio.

I teschi e le statue qui rinvenuti testimoniano le pratiche cultuali delle popolazioni neolitiche che abitavano la città, mentre il materiale archeologico della prima età del bronzo mostra i segni della prima pianificazione urbana.

Tuttavia la decisione ha sollevato non poche polemiche, dal momento che l'Unesco ha dichiarato questo sito Patrimonio dell'Umanità dello Stato della Palestina mail vicino Israele non riconosce la nazione.

Il Ministero degli Esteri israeliano ha dichiarato che la decisione è "un altro segno dell'uso cinico dell'Unesco da parte dei palestinesi".