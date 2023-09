In Grecia è salito a sei il numero delle vittime

È salito a sei il bilancio delle vittime della tempesta "Daniel" nella Grecia centrale. Molte persone si sono rifiutate di lasciare le proprie case e migliaia sono rimaste bloccate dall'acqua in diverse località.

PUBBLICITÀ

Le operazioni di salvataggio proseguono senza sosta. Squadre di volontari sono al lavoro per portare cibo e medicinali mentre sono 2000 le persone tratte in salvo finora. la consegna di rifornimenti alle persone bloccate e quasi 2.000 persone sono già state salvate.

"Le persone avrebbero dovuto lasciare le loro case prima, nel pomeriggio ma non lo hanno fatto. Non si aspettavano che arrivasse così tanta acqua e sono rimaste intrappolate. Se fossero andate via prima non avremmo avuto tutti questi problemi. Tuttavia continueremo a lavorare per portare le persone fuori dalle loro case”, ha raccontato un soccorritore.

La tempesta e le inondazioni hanno provocato diversi dispersi anche se al momento il numero resta incerto. Nella pianura della Tessaglia l’acqua e il fango hanno fatto danni per circa 2 miliardi di euro, almeno secondo le ultime stime del governatore Kostas Agorastos.

Morti e sfollati anche in Turchia e Bulgaria

La tempesta Daniel ha colpito anche Turchia e Bulgaria, Sono due le vittime del maltempo a Istanbul dove si registrano anche diversi feriti, secondo quanto riferito oggi dal ministro dell'Interno turco, Ali Yerlikaya.

E' salito oggi a tre il bilancio provvisorio delle vittime in Bulgaria del maltempo che sta colpendo la costa sul Mar Nero, in particolare la località di Tsarevo, con una persona che risulta dispersa.

Secondo le stime del governo, nelle ultime 24 ore è caduta una quantità di pioggia quattro volte superiore alla media stagionale, che ha provocato inondazioni di strade, abitazioni e l'interruzione della fornitura elettrica.