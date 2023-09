Nei manuali, riscritti in tempi record, gli autori giustificano l'annessione della Crimea e l'invasione dell'Ucraina. Reso di nuovo obbligatorio il modulo di formazione militare iniziale: gli studenti delle scuole superiori verranno addestrati all'uso di armi

In Russia il nuovo anno accademico è iniziato con diversi cambiamenti ai programmi scolastici. A partire dal 1° settembre di quest'anno il programma educativo diventerà lo stesso per tutto il Paese e per i territori ucraini occupati, che includono circa 500 scuole. Gli studenti delle scuole superiori non solo troveranno sui banchi dei libri di testo di storia aggiornati, molto più in linea con la propaganda del Cremlino, ma saranno anche introdotti all'addestramento militare.

Mosca riscrive la storia

Gli esperti hanno già fortemente criticato i nuovi manuali, che prestano maggiore attenzione alla storia recente della Russia, ne riscrivono gli eventi e cercano di giustificare le azioni illegali degli ultimi anni, dall'annessione della Crimea nel 2014 fino all'invasione su larga dell'Ucraina nel 2022.

Il paragrafo sulle cosiddette operazioni militari speciali si apre con una citazione del presidente russo Vladimir Putin: "Non abbiamo iniziato le ostilità, stiamo cercando di finirle". Lo scopo delle operazioni sarebbe "la difesa del Donbass e la fornitura proattiva della sicurezza della Russia".

Anche gli eventi dell'epoca sovietica sono molto distorti - si parla poco della brutale repressione staliniana del dopoguerra e molto dell'incompetenza del leader dell'Urss Mikhail Gorbaciov - e sono presenti pregiudizi e opinioni ostili ai valori umanistici e alle libertà civili.

L'organizzazione internazionale Amnesty International ha sottolineato che i nuovi libri di testo sono pieni di luoghi comuni della propaganda ufficiale. Gli attivisti per i diritti umani affermano che è in corso "un palese tentativo di indottrinare illegalmente gli scolari in Russia e nei territori ucraini occupati dalla Russia".

"Il libro di testo nasconde la verità e distorce i fatti sulle gravi violazioni dei diritti umani e sui crimini di guerra commessi dalle truppe russe contro gli ucraini", ha dichiarato Anna Wright, specialista di Amnesty International in Europa orientale e Asia centrale.

I nuovi testi sono stati riscritti in tempi record e né gli autori né il Cremlino ne hanno nascosto il chiaro orientamento ideologico. L'anno prossimo, come promesso dalle autorità russe, ci saranno nuovi libri di testo di storia per i gradi dal quinto al nono, frequentati approssimativamente nella fascia d'età tra gli 11 e i 16 anni.

"Abbiamo completamente riscritto le sezioni 'anni '70', 'anni '80', 'anni '90' e 'anni 2000'. È stata aggiunta una nuova sezione dal 2014 a oggi, compresa l'operazione militare speciale", ha dichiarato in conferenza stampa Vladimir Medinsky, consigliere presidenziale ed ex ministro della Cultura russo tra i principali autori dei manuali. "Il materiale è rivolto agli studenti, ai genitori e agli insegnanti. Espone il punto di vista dello Stato e il punto di vista del Consiglio accademico sugli eventi attuali", ha aggiunto.

Conversazioni sulle cose importanti

Già in seguito all'inizio dell'operazione in Ucraina, nelle scuole russe era stata introdotta una nuova materia - "Conversazioni sulle cose importanti" - che, elaborata dal ministero dell'Istruzione, mira a "sviluppare il patriottismo, l'educazione civica e l'illuminazione storica" anche nei bambini più piccoli.

La lezione, confermata anche per quest'anno accademico, comprende l'insegnamento secondo il quale amare il proprio Paese significa essere pronti a "prendere le armi per difenderlo in tempi pericolosi".

Kalashnikov in mano

Come anticipato, ci sono anche altre novità. Dal 1° settembre di quest'anno, il modulo di formazione militare iniziale (Cmt) torna obbligatorio nelle scuole. Il programma prevede l'addestramento degli studenti delle classi superiori all'uso di un Kalashnikov d'assalto e granate a frammentazione.

Inoltre, nel programma è stato incluso l'argomento droni: gli studenti studieranno le basi dell'uso dei droni in combattimento e i modi per contrastarli.