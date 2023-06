Propaganda russa in una scuola di Praga

Di Jiri Skacel

Maestra spiega agli alunni che non c'è alcuna guerra in Ucraina: licenziata

Poco dopo l'invasione russa dell'Ucraina, la maestra Martina Bednarova ha spiegato ai bambini della scuola elementare di Praga in cui insegnava che non c'era alcuna guerra in Ucraina. In linea con la propaganda russa, ha detto che dal 2014 gli ucraini uccidono, bruciano e scuoiano i cittadini russi nel Donbass. Ora è sotto processo.

"Ha negato la guerra, ad esempio dichiarando che a Kiev non stava accadendo nulla, mentre Kiev era l'obiettivo principale dell'attacco del 25 febbraio", ha detto il suo avvocato Richard Petrasek.

Gli alunni hanno registrato le sue dichiarazioni e l'insegnante è stata licenziata. Oltre ad essere accusata di aver negato, messo in dubbio, approvato e giustificato il genocidio.

Secondo l'analista Roman Maca, "l'insegnante è vittima della propaganda bellica russa, di vari complotti, e ci ha creduto così tanto che l’ha portata a scuola per metterla nella testa dei bambini, una cosa inaccettabile".

Ma il tribunale ha stabilito che quanto fatto non costituisce un crimine, che la donna ha fallito come insegnante, per cui il licenziamento è una punizione sufficiente. La scuola ha rifiutato di commentare il caso.

Il tribunale ha assolto l'imputata Martina Bednarová, che ha sempre negato la sua colpevolezza e ha sostenuto che si è sempre trattato solo di una sua opinione.