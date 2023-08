Quest'anno potrebbe essere battuto il record assoluto degli arrivi, i 180mila registrati nel 2016

I migranti mettono in crisi il governo di Giorgia Meloni in Italia. Solo dall'inizio di quest'anno, più di 100mila persone sono arrivate in Italia, secondo il ministro degli Interni Matteo Piantedosi: la cifra più alta mai registrata dal 2017.

Si dovrà aspettare fino alla fine dell'anno per vedere se verrà battuto anche il record assoluto di arrivi del 2016, quando ben 180mila migranti sono arrivati in Italia in un solo anno.

Uno dei motivi che ha consentito al governo di Giorgia Meloni è salito al potere, nel settembre del 2022, era rappresentato dalla promessa di un giro di vite sulle migrazioni e sul traffico illegale di esseri umani, nella speranza di arginare gli arrivi dal Nord Africa.

L'opposizione ha accusato Meloni del clamoroso fallimento della politica sulla gestione delle migrazioni. Specialmente dopo che l'Italia e l'Unione europea hanno firmato il memorandum d'intesa con la Tunisia, da cui al momento arrivano la maggior parte dei migranti sub sahariani, che prevede lo stanziamento di 100 milioni di euro di aiuti gestiti dall'Ue per impedire ai migranti di raggiungere l'Europa.

“Combattere l’immigrazione illegale, combattere le reti di trafficanti, ci consente soprattutto di offrire nuove opportunità di migrazione legale", ha affermato Meloni il 24 luglio scorso alla Farnesina, durante il convegno sulle migrazioni.