Visita del presidente dello Stato di Israele Isaac Herzog a Roma dove giovedì mattina ha incontrato Sergio Mattarella, Antonio Tajani e Giorgia Meloni. La premier ha ribadito la vicinanza del governo italiano ad Israele e la ferma condanna del terrorismo di Hamas

Centro di Roma blindato per la visita di Isaac Herzog nella capitale italiana per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni.

Liberazione immediata degli ostaggi israeliani e rispetto a Gaza del diritto umanitario. Questi i temi affrontati da Mattarella nel corso del colloquio con il presidente israeliano al Quirinale. Durante il confronto, i due presidenti hanno parlato anche di lavorare per la soluzione due Stati due popoli, di impedire i rischi di allargamento del conflitto, dell'impegno umanitario italiano per Gaza e di un incremento degli aiuti. Presente al Quirinale anche il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani.

Meloni: vicini a Israele e ferma condanna ad Hamas, lavorare a una soluzione a due Stati

Nell'incontro con Herzog, la premier Giorgia Meloni "ha ribadito la vicinanza del governo italiano ad Israele e la ferma condanna del terrorismo di Hamas" e ha "rinnovato l'impegno italiano per la de-escalation a livello regionale, ricordando il ruolo svolto dal contingente italiano al confine con il Libano tramite Unifil e ribadendo la forte preoccupazione per la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza".

Meloni ha poi sottolineato al presidente dello Stato di Israele l'importanza di giungere al più presto ad un cessate il fuoco e alla liberazione degli ostaggi, lavorando nella prospettiva di una soluzione a due Stati. La premier ha assicurato che l’Italia continuerà a sostenere la mediazione degli Stati Uniti e a portare assistenza alla popolazione civile palestinese attraverso l’iniziativa “Food for Gaza”.

Manifestazione pro-Palestina contro la presenza di Herzog a Roma

A precedere il colloquio tra Herzog e Meloni anche un sit-in di protesta alla Galleria Alberto Sordi di Roma, contro la presenza del presidente israeliano in città e gli incontri con le più alte cariche dello Stato italiano. Presenti alla manifestazione, dal titolo "Herzog, non sei il benvenuto", diverse decine di persone che sotto il controllo delle forze dell'ordine hanno sventolano bandiere della Palestina intonando lo slogan "Palestina libera". Insieme a cartelli con su scritto "Meloni vergogna" e "Non nel nostro nome".

Dopo l'arrivo di Herzog a Palazzo Chigi la protesta è proseguita con il discorso di un manifestante del Comitato Solidarietà con la Palestina per sottolineare la contrarietà del sostegno del governo italiano a Israele e il genocidio in corso nella Striscia di Gaza da parte dell'esercito israeliano. Durante l'intervento un uomo di origine ebraica ha ricordato quanto accaduto il 7 ottobre 2023 per mano di Hamas. Nessuna tensione, l'uomo è stato allontanato tra gli applausi dei manifestanti.

Herzog a Parigi per ricordare la strage alle Olimpiadi di Monaco del '72

Dopo Roma Herzog partirà per Parigi dove avrà un incontro di lavoro con il presidente francese Emmanuel Macron e parteciperà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi in programma il 26 luglio. Nel villaggio olimpico della capitale francese, Herzog prenderà parte alla commemorazione dei 52 anni dalla strage delle Olimpiadi di Monaco il 5 settembre 1972 e assisterà alla partita di calcio tra Israele e Mali.