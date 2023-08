Meteo estremo, danni e dispersi in Asia

Clima pazzo, tra piogge forti e caldo estremo si aggrava il bilancio dei morti

Temporali intensi e caldo record, condizioni meteo estreme in Asia. Dove Taiwan si sta preparando all'arrivo del tifone Khanun, forti piogge e venti a oltre 160 chilometri all'ora. Il ciclone ha già colpito le isole meridionali del Giappone.

La Cina è scossa invece dagli effetti del tifone Doksuri, che ha portato morte e distruzione nella regione di Pechino. Ventisei ancora i dispersi e almeno 21 le vittime travolte dalle inondazioni dopo le tempeste in zona mai viste negli ultimi 140 anni.

Corea del Sud: temperature in aumento, ma causa di altre tragiche conseguenze. Oltre 100 decessi sono dovuti a malattie legate al caldo. Trenta gradi nei prossimi giorni, anche per effetto del riscaldamento globale. Non va meglio ad altre latitudini.