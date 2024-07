Di Euronews Agenzie: AP

La conferenza è organizzata dall'Alleanza interparlamentare sulla Cina, un gruppo di centinaia di legislatori di 35 Paesi che si occupano di come le democrazie si confrontano con Pechino

PUBBLICITÀ

I legislatori di almeno cinque Paesi, tra cui tre europei, hanno dichiarato che i diplomatici cinesi hanno fatto pressioni affinché non partecipassero a una conferenza a Taiwan, in quello che hanno descritto come un tentativo di emarginare l'isola. I politici di Slovacchia, Macedonia del Nord, Bosnia ed Erzegovina, Bolivia e Colombia hanno dichiarato di aver ricevuto sms, chiamate e richieste urgenti di incontri che avrebbero contrastato con i loro piani di viaggio a Taipei.

La conferenza inizia lunedì ed è organizzata dall'Alleanza interparlamentare sulla Cina (Ipac), un gruppo di centinaia di legislatori di 35 Paesi che si preoccupano di come le democrazie affrontano il tema di Pechino. Nello stesso giorno, i vertici diplomatici di Giappone, Australia, Stati Uniti e India si riuniscono a Tokyo per rafforzare la sicurezza marittima e la cybersicurezza nell'area dell'indo-pacifico, dove crescono le tensioni con la Cina.

Da tempo l'Ipac subisce le pressioni del governo cinese e alcuni membri sono stati addirittura sanzionati da Pechino. Secondo gli Stati Uniti, nel 2021, il gruppo è stato preso di mira da hacker sponsorizzati dallo Stato cinese.

Luke de Pulford, direttore esecutivo dell'Ipac, durante un'intervista ad Associated Press a Taipei, 27 luglio 2024 Chiang Ying-ying/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Una pressione senza precedenti

Luke de Pulford, direttore dell'alleanza, ha dichiarato che la pressione esercitata dai funzionari cinesi negli ultimi giorni è stata senza precedenti, definendola una "grossolana interferenza straniera". "Come si sentirebbero i funzionari cinesi se cercassimo di informarli sui loro programmi di viaggio, su dove possono o non possono andare?", ha detto de Pulford, "È assolutamente scandaloso che pensino di poter interferire nei piani di viaggio dei legislatori stranieri".

Durante le passate riunioni dell'Ipac, i legislatori sono stati avvicinati dai diplomatici cinesi solo dopo la loro conclusione. Quest'anno, il primo in cui la riunione annuale dell'Ipac si svolge a Taiwan, è sembrato esserci un tentativo coordinato di impedire ai partecipanti di partecipare. "Sono Wu, dell'ambasciata cinese", recitava un messaggio inviato ad Antonio Miloshoski, membro del parlamento della Macedonia del Nord. "Abbiamo saputo che hai ricevuto un invito dall'Ipac, parteciperai alla Conferenza che si terrà la prossima settimana a Taiwan?".

In alcuni casi, i legislatori hanno descritto vaghe richieste di informazioni sui loro piani di viaggio a Taiwan. Altre volte, il contatto è stato più minaccioso. "Hanno contattato il presidente del mio partito politico, chiedendogli di impedirmi di andare a Taiwan", ha detto Sanela Klarić, membro del parlamento della Bosnia-Erzegovina. "Stanno cercando, nel mio Paese, di impedirmi di viaggiare. Questo non va bene". Klarić ha detto che la pressione è stata sgradevole, ma l'ha resa più determinata a partire. "Combatto davvero contro Paesi o società che usano la paura come strumento per manipolare e controllare le persone", ha continuato, aggiungendo che le ricorda le minacce e le intimidazioni che ha affrontato durante la guerra in Bosnia negli anni Novanta. "Odio davvero la sensazione che si prova quando qualcuno ti spaventa", ha concluso.

Continuano le tensioni tra la Cina e Taiwan

La Cina minaccia abitualmente ritorsioni contro i politici e i Paesi che mostrano sostegno a Taiwan, che ha solo relazioni informali con la maggior parte dei Paesi a causa delle pressioni diplomatiche cinesi. La scorsa settimana, Pechino ha criticato Taiwan per aver tenuto le sue esercitazioni militari annuali Han Kuang, affermando che il Partito Democratico Progressista al governo stava "attuando provocazioni per cercare l'indipendenza". "Qualsiasi tentativo di fomentare le tensioni e di usare la forza per cercare l'indipendenza o rifiutare la riunificazione è destinato a fallire", ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Mao Ning durante una conferenza stampa a Pechino.

La Cina si è avvicinata agli alleati diplomatici dell'isola, spesso con promesse di aiuti allo sviluppo. All'inizio di quest'anno Nauru, una nazione insulare del Pacifico, ha assunto un atteggiamento a favore di Pechino, riducendo così il numero di alleati diplomatici ufficiali di Taiwan a soli 12.

Ma quello che è stato percepito come un approccio a volte pesante della Cina ha alienato anche altri Paesi. Nel 2021, Pechino ha declassato le relazioni e bloccato le importazioni dalla Lituania, membro dell'Unione Europea e della Nato, dopo che la nazione baltica ha infranto la consuetudine diplomatica accettando che un ufficio di rappresentanza taiwanese nella sua capitale Vilnius portasse il nome di Taiwan anziché quello di Taipei cinese, usato da altri Paesi per non offendere Pechino.

L'anno successivo, l'Ue ha adottato una risoluzione che critica il comportamento di Pechino nei confronti di Taiwan e ha intrapreso un'azione contro la Cina presso l'Organizzazione mondiale del commercio per le restrizioni alle importazioni.

Soldati sparano con un cannone da 155 mm durante le esercitazioni militari annuali di Han Kuang nella contea di Mazu, 24 luglio 2024 AP/AP

La maggior parte dei legislatori presi di mira sembra provenire da Paesi più piccoli, il che, secondo de Pulford, è probabilmente dovuto al fatto che Pechino "sente di poterla fare franca". Ma ha aggiunto che le tattiche coercitive hanno solo reso i partecipanti più determinati a prendere parte al vertice.

Miriam Lexmann, membro slovacco del Parlamento europeo il cui capo del partito è stato avvicinato dai diplomatici cinesi, ha detto che le pressioni hanno evidenziato il motivo per cui è venuta a Taiwan. Vogliamo "scambiare informazioni, modi per affrontare le sfide e le minacce che la Cina rappresenta per la parte democratica del mondo e, naturalmente, sostenere Taiwan", ha detto. Il Ministero degli Esteri cinese non ha risposto a una richiesta di commento.