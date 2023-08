Anche i leader dell'Ue vanno in vacanza

L'ultimo Stato dell'Unione prima della pausa estiva segue il viaggio di Emmanuel Macron in Nuova Caledonia e approfondisce i rischi legati ai cyberattacchi russi

È estate e anche i leader europei si prendono una pausa e vanno in vacanza.

Ma non tutti: il presidente francese Emmanuel Macron ha colto l'occasione per visitare i territori francesi d'oltremare nell'Oceano pacifico, dove il suo Paese mantiene ancora un discreto potere e importanti interessi.

In un evento pubblico in Nuova Caledonia, Macron ha reso omaggio alla popolazione indigena dell'arcipelago, mentre in patria fervono i preparativi per l'Olimpiade a Parigi del 2024, inevitabilmente condizionata dalla guerra in Ucraina

Nel suo approfondimento settimanale Stato dell'Unione, Stefan Grobe analizza un aspetto spesso trascurato del conflitto: i cyberattacchi reciproci fra Russia e Ucraina. Di fronte ai quali, nemmeno i Paesi occidentali possono dirsi al sicuro, come spiega Jacques Boschung, amministratore delegato di Kudelski Security, società di sicurezza informatica con sede in Svizzera.