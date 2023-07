Di Euronews

Dopo il mancato rinnovo degli accordi sulle esportazioni di grano ucraino, la Russia ha bombardato i depositi cerealicoli di Odessa. Distrutte 60mila tonnellate di derrate, il prezzo del grano è salito dell'8 per cento

Un attacco russo ai depositi di grano ucraini scatena il panico nei mercati e fa impennare il prezzo del cereale. La sera di mercoledì Mosca ha scatenato intensi attacchi con droni e missili, danneggiando infrastrutture portuali critiche nel sud dell'Ucraina, tra cui terminali per il grano e il petrolio, e ferendo almeno 12 persone.

Il bombardamento ha paralizzato parti significative di di Odessa e della vicina Chornomorsk, e ha distrutto 60.000 tonnellate di grano, secondo il Ministero dell'Agricoltura ucraino.

L'attacco è stato portato a termine pochi giorni dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha deciso di non rinnovare l'adesione della Russia agli accordi del Mar Nero, che dall'estate del 2022 ha consentito il transito in sicurezza dei cereali ucraini verso i paesi dell'Africa e del Medioriente.

La decisione era stata annunciata all'indomani dell'attentato ucraino al ponte di Kerch, un'infrastruttura strategica inaugurata nel 2018 per collegare la Russia alla penisola di Crimea, annessa illegalmente dal Cremlino nel 2014.

Putin ha detto che la Russia potrebbe rientrare nell'accordo se l'Occidente offrisse alle banche russe coinvolte nel servizio dei pagamenti per le esportazioni agricole del Paese un accesso immediato al sistema di pagamento SWIFT, aggiungendo che Mosca vuole che siano soddisfatte le sue condizioni, non "alcune promesse e idee".

Il leader russo ha anche elencato altre richieste, tra cui l'abolizione delle restrizioni assicurative e di spedizione che colpiscono le esportazioni agricole russe e la ripresa dell'esportazione di ammoniaca da Mosca a Odesa attraverso un gasdotto, una cui sezione è stata fatta esplodere il mese scorso.

Ha affermato che Mosca ha dimostrato "miracoli di pazienza e tolleranza" prorogando ripetutamente l'accordo sul grano mentre le nazioni occidentali lo utilizzavano per "arricchirsi spudoratamente", violando l'obiettivo dichiarato di contribuire ad alleviare la fame nei Paesi poveri.

Alzando ulteriormente la posta in gioco, il Ministero della Difesa russo ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che Mosca ha dichiarato le acque internazionali nelle zone nord-occidentali e sud-orientali del Mar Nero "temporaneamente pericolose" per la navigazione. Ciò fa seguito all'impegno dell'Ucraina di continuare le spedizioni di grano nonostante il ritiro della Russia dall'accordo.

Il ministero ha avvertito che a partire dalla mezzanotte considererà qualsiasi nave in arrivo come carica di materiale militare. "I Paesi di cui le navi batteranno bandiera saranno visti come coinvolti nel conflitto ucraino al fianco del regime di Kiev", ha dichiarato.

Il nodo del grano

Zelenskyy ha detto che il suo governo sta cercando di trovare un modo per mantenere un corridoio per le esportazioni di grano nonostante la decisione della Russia di abbandonare l'accordo negoziato con le Nazioni Unite e la Turchia.

"Il corridoio deve essere sicuro. In realtà, conoscendo la Russia, non sarà sicuro a meno che le Nazioni Unite non inizino a lavorare in modo molto chiaro e deciso a livello di segretario generale", ha dichiarato.

Il ministro dell'Agricoltura Mykola Solskyi ha avvertito che se l'Ucraina non può esportare cibo, "la popolazione dei Paesi più poveri rischia di soffrire la fame, Il prezzo del grano aumenterà e non tutti i Paesi potranno permettersi di acquistare prodotti agricoli, il che significa che i prezzi degli alimenti aumenteranno in modo significativo: farina, cereali, carne".

I prezzi del grano sono aumentati di oltre il 2,5% martedì e di quasi l'8% mercoledì a causa degli attacchi a Odesa, uno snodo chiave per l'esportazione dei cereali, a dimostrazione del nervosismo dei mercati globali. Il prezzo di negoziazione di mercoledì, pari a 7,23 dollari per bushel, era ancora inferiore di quasi l'80% rispetto al picco dell'anno scorso.

Il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock ha twittato che "Putin non ha solo fatto saltare l'Iniziativa del grano del Mar Nero; ora ha colpito la città portuale di Odesa con una grandinata di bombe per la seconda notte consecutiva".

"Così facendo, sta privando il mondo di ogni speranza di grano ucraino. Ogni sua bomba colpisce anche i più poveri del mondo", ha aggiunto.