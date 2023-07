Attacchi russi mai così vicini al territorio Nato

Droni kamikaze attaccano porti ucraini sul fiume Danubio, a poche centinaia di metri dalla Romania

Nel tentativo di colpire le navi che trasportavano grano dall'Ucraina, la Russia ha bombardato massicciamente con droni kamikaze i porti ucraini di Reni e Ismail sul Danubio, a poche centinaia di metri da un paese Nato, la Romania. È l'attacco più vicino a un paese membro dell'alleanza dall'inizio dell'invasione russa nel febbraio 2022. Il ministero della Difesa rumeno afferma che per il momento non vi è alcun pericolo per la Romania. Sette persone sono rimaste ferite nel bombardamento e diversi magazzini e obiettivi delle infrastrutture portuali sono stati danneggiati. Il giornalista di Euronews Cristian Popa è andato a Reni e ha documentato il luogo dell'esplosione, e ha anche parlato con la gente del posto nella città rumena di Galati, a soli 20 km dal porto bombardato di Reni.

Poche ore dopo il bombardamento, i giornalisti di Euronews si sono recati al porto di Reni, il punto di conflitto più vicino a un Paese Nato. Ci sono solo poche centinaia di metri tra il porto ucraino e la costa rumena. Il giornalista di Euronews Cristian Popa ha parlato con l'equipaggio di una chiatta rumena presente sul luogo dell'esplosione.

Euronews: "State raccogliendo detriti dell'esplosione?"

Marinaio: "Sì. Ne abbiamo raccolti molti. Alcuni sono caduti in acqua e altri sono rimasti sulla barca."

Così il nostro Cristiano Popa: "Sulla sua imbarcazione il comandante rumeno ha raccolto alcuni oggetti che secondo lui potrebbero essere arrivati lì solo a casusa delle esplosioni. I membri dell'equipaggio dicono che questo materiale (mostra un frammento) molto sottile potrebbe anche essere parte di un drone caduto a pochi metri dalla chiatta che stava pilotando".

Dice Vlăduț Brînză, capitaneria di porto, porto di Galați: "Sei navi, dopo l'attacco, hanno contattato il controllo portuale di Galați e hanno chiesto il permesso di entrare nelle acque nazionali rumene. La soluzione era di ancorare sulla riva destra, nella zona del miglio nautico 74. Tutte e sei le navi sono all'ancora, sono al sicuro".

I residenti di Galați, un paese a circa 20 chilometri dal porto di Reni, sono stati svegliati dalle esplosioni.

Euronews: "Cosa ha sentito?"

Residente: "Sembravano l'esplosioni di un'acciaieria, è già successo".

Un'altra persona dice: "Non credo che dovrebbero accadere cose del genere, prima di tutto. E se questa situazione peggiora, che Dio ci proitegga, cos'altro posso dire?"

Il Ministero della Difesa ha reagito all'attacco al confine rumeno. Dice Constantin Spînu, portavoce del Ministero della Difesa: "Secondo le valutazioni delle strutture preposte all'interno del Ministero della Difesa non esiste in questo momento la possibilità di una minaccia militare diretta al territorio nazionale, allo spazio aereo o alle acque territoriali rumene".

L'attacco di droni kamikaze lanciato dai russi è durato quasi quattro ore. I magazzini di grano e altri depositi di merci furono distrutti. L'Ucraina ha quattro porti sul Danubio.