Turchia: decisione sulla Svezia nella Nato il prima possibile

I due Paesi si accordano su altri elementi della cooperazione anti-terrorismo. E il Segretario generale della Nato ci mette del suo: uno coordinatore speciale dell'Alleanza sulla materia

Il presidente turco Recep Tayyp Erdogan ha assicurato che il protocollo di adesione della Svezia per l'adesione alla Nato verrà ratificato "il prima possibile" dalla Grande assemblea nazionale turca. Lo ha dichiarato il Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg a margine dell'incontro con lo stesso Erdogan e il primo ministro svedese Ulf Kristersson.

L'ingresso del Paese scandinavo era tenuto sospeso dalla mancata ratifica della Turchia e dal meno problematico veto ungherese. Per più di un anno Ankara ha insistito con Stoccolma sull'adozione di misure più stringenti in materia di anti-terrorismo, e in particolare sulle misure contro i militanti del Partito curdo dei lavoratori rifugiati in Svezia e considerati terroristi dal governo turco.

Poco prima dell'annuncio in conferenza stampa da parte di Stoltenberg, che ha mediato fino all'ultimo affinché si raggiungesse a una "decisione politica" entro il vertice dell'alleanza di martedì 11 e mercoledì 12 luglio, Erdogan aveva vincolato la decisione turca sulla Svezia alla riapertura dei negoziati di adesione del suo Paese all'Unione europea, bloccati dal 2023.

Alla vigilia del summit, in tarda serata l'incontro tra il capo di stato turco e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. "Sono state esplorate le opportunità per riportare la cooperazione Ue-Turchia in primo piano e rivitalizzare le nostre relazioni: il Consiglio Europeo ha invitato l'Alto rappresentante e la Commissione Europea a presentare un rapporto per procedere in modo strategico elungimirante", ha scritto su Twitter l'ex primo ministro belga.

Era stata decisamente più dura la reazione di una portavoce della Commissione europea interpellata sulla questione. "L'Ue ha un processo molto strutturato di allargamento e idiversi passaggi devono essere soddisfatti da ogni candidato", ha risposto ai giornalisti.

I tempi dipendono dal Parlamento turco "che deve decidere in base alla sua sovranità e indipendenza", ha detto Stoltenberg senza lasciare il campo a speculazioni sui tempi necessari. L'Ungheria ha annunciato che non sarà l'ultimo Paese a ratificare il protocollo di adesione, lasciando immaginare che anticiperà la conclusione del processo prima di Ankara (sebbene i lavori siano stati posticipati alla sessione parlamentare d'autunno).

I dettagli dell'accordo tra Svezia e Turchia prevedono che i due Paesi continuino la cooperazione nell'ambito del meccanismo trilaterale comune, che include anche la Finlandia, istituito per superare le perplessità di Ankara sull'adesione dei due Paesi e l'istituzione di un Security Compact, una piattaforma bilaterale a livello ministeriale che servirà per valutare i progressi in materia di anti-terrorismo.

Ma Stoccolma si è anche impegnata a rafforzare il commercio bilaterale e le opportunità per le aziende turche, e ad alzare la voce a Bruxelles per rinvigorire il processo dell'adesione all'Unione europea di Ankara e per accelerare la liberalizzazione dei visti concessi ai cittadini turchi per l'ingresso nell'Ue. Da parte sua la Nato nominerà un Coordinatore speciale per l'anti-terrorismo.