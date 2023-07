Di Euronews

Il presidente turco afferma che Ankara potrebbe approvare l'adesione della Svezia alla NATO se gli europei "aprissero la strada" all'offerta della Turchia all'UE

Il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan sostiene che Ankara potrebbe approvare l'adesione della Svezia alla NATO se gli europei accetteranno la strada "turca" per far entrare il loro Paese nell'Unione Europea.

"Per prima cosa, apriamo la strada per la Turchia nell'Unione europea e poi apriamo la via per la Svezia come abbiamo fatto con la Finlandia", ha dichiarato Erdogan durante una conferenza stampa prima di partire per il vertice dell'Alleanza atlantica a Vilnius, come riporta l'agenzia Anadolu.

Nel corso del briefing quotidiano, la portavoce della Commissione europea, Dana Spinant, ha dichiarato che non ci sono automatismi: "I due processi sono separati. L'Ue segue un iter molto strutturato di allargamento e le diverse tappe richieste sono necessarie per ciascun candidato. È un processo che guarda al merito. Questo processo non può essere legato a quello dell'adesione della Svezia nella Nato".

Il nodo dell'asilo concesso a presunti terroristi

"Il progresso nel processo di adesione della Svezia alla Nato dipende dall'adempimento dei patti dell'accordo tripartito", ha aggiunto il presidente turco, in riferimento alle richieste di Ankara a Stoccolma per dare al Paese scandinavo il via libera all'adesione nell'Alleanza Atlantica, ovvero un distanziamento dal terrorismo e l'estradizione di alcuni sospetti militanti.

Quanto alla possibile adesione dell'Ucraina alla NATO, Erdogan ha dichiarato che a suo avviso "la fine della guerra e una pace giusta e duratura il prima possibile faciliterà il processo".