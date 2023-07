Vertice NATO di Vilnius, la delusione di Zelensky

Di Euronews

"L'Ucraina potrà aderire alla Nato, ma solo quando tutti i membri saranno d'accordo": così i leader dell'Alleanza al vertice di Vilnius

L'Ucraina potrà entrare a far parte della NATO, ma soltanto "quando gli alleati saranno d'accordo e le condizioni saranno soddisfatte". A spiegarlo sono stati i leader dei Paesi membri dell'Alleanza atlantica, che in questo modo hanno di fatto deluso le aspettative del presidente ucraino Zelensky.

Il segretario generale della NATO Stoltenberg ha ribadito che sarà creato un nuovo Consiglio tra l'alleanza e l'Ucraina, che consentirà a Kiev di convocare riunioni e renderà più semplice l'adesione in futuro. "Abbiamo riaffermato - ha spiegato - che l'Ucraina diventerà un membro della NATO e abbiamo concordato di rimuovere il requisito di un Piano d'azione per l'adesione. Ciò cambierà il percorso di adesione dell'Ucraina da un processo in due fasi a un processo in una sola fase".

Zelensky: credevo nella risolutezza della NATO

Il presidente Zelensky ha tuttavia reagito duramente e senza giri di parole di fronte alle esitazioni della Nato: "Sono venuto qui oggi credendo nella determinazionecredendo nei partner, credendo in una NATO che non dubita, non perde tempo contro ogni aggressore".

Il secondo e ultimo giorno del vertice sarà dedicato alla sicurezza climatica e alla partecipazione dei partner della regione indo-pacifica, tra cui l'Australia e il Giappone.