Cambia la musica per la Wagner: indagate le società di Prigozhin, che lascia la Bielorussia. La Tv di Stato russa diffonde un filmato dell'irruzione nell'ufficio del leader mercenario, dove sono stati trovati 600 milioni in contanti, un deposito di armi e passaporti con nomi falsi.

Il destino delleader delle milizie mercenarie russe Wagner, Yevgeny Prigozhin è sempre più incerto mentre gli attacchi sui media russi contro di lui si intensificano.

Alexander Lukashenko ha dichiarato giovedì che il capo dei mercenari non è più in Bielorussia.

Il leader e fondatore della Wagner sarebbe volato a San Pietroburgo. Secondo i dati di monitoraggio aereo,mercoledì 5 luglio sarebbe stato avvistato dalla BBC un jet privato di Prigozhin che si stava dirigendo verso Mosca. Non è però chiaro se il leader fosse a bordo.

Il Presidente bielorusso ha detto di aver accettato di incontrare Vladimir Putin nel prossimo futuro per discutere con lui della situazione del capo della Wagner. I mercenari si erano infatti ribellati in polemica con il Ministro della difesa Sergei Shoigu, e il Capo di Stato maggiore russo Valery Gerasimov, accusati di non inviare abbastanza munizioni.

La marcia su Mosca e le crepe nel regime russo

Il mese scorso il dittatore di Minsk ha mediato un accordo per porre fine all'ammutinamento della milizia, intenta a marciare su Mosca dopo aver preso il controllodella cittadina russa Rostov sul Don e aversequestrato il centro di comando da dove la Russia coordina la sua guerra in Ucraina, il 24 giugno scorso.

Un gesto che è stato interpretato come un segnale della debolezza di Putin e che ha fatto temere, dentro e fuori la Russia, una guerra civile.

Lukashenko ha dichiarato che l'offerta fatta ai combattenti mercenari, di stazionare in Bielorussa, è ancora valida. Una prospettiva questa, che allarma non poco i vicini Paesi membri della Nato.

Putin e Lukashenko Gavriil Grigorov/Copyright 2023 Sputnik

Mercoledì 5 luglio la TV di stato russaRossiya-1 in un programma chiamato "60 minuti"ha lanciato un feroce attacco contro Prigozhin e ha affermato che un'indagine su ciò che è accaduto è ancora in corso.

I filmati dell'irruzione in una delle proprietà e nell'ufficio del capo della Wagner, trasmessi nel programma, mostrano il ritrovamento di contanti per un valore di 600 milioni di rubli (6,58 milioni di dollari), di un deposito di armi e di molteplici passaporti con nomi diversi.

Le immagini sono state viste come una prova della corruzione e del passato criminale di Prigozhin. Il conduttore del programma, il parlamentare Yevgeny Popov, lo ha definito "un traditore".

Il rapporto ambiguo di Putin con la Wagner

Putin ha dichiarato martedì che le finanze della società di catering "Concord" di Prigozhin sarebbero state indagate dopo che ha guadagnato 80 miliardi di rubli da contratti statali per fornire cibo all'esercito russo.

Di recente Putin aveva anche ammesso di aver versato alla Wagner circa 2 miliardi di dollari nel corso dell'anno, di cui 1 miliardo, 86 miliardi di rubli, dal ministero della Difesa tra maggio 2022 e maggio 2023, associando in modo indiretto la Russia e sé stesso ai crimini della Wagner.

Putin ha detto di aver sempre rispettato i combattenti della Wagner, ma che il problema era che il gruppo era stato "interamente finanziato" dal bilancio dello Stato.

Le numerose osservazioni dei critici hanno interpretato l'ammutinamento della milizia come un importante segno della debolezza del Presidente e delle crepe all'interno del Cremlino, nonché un preludio alla fine della guerra.

Putin ha sminuito la ribellione in un tentativo di rassicurare il mondo: "Il popolo russo è unito come mai prima d'ora" ha detto martedì durante un incontro virtuale dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai.

Il popolo russo è unito come mai prima d'ora Vladimir Putin Presidente russo

Chi è Prigozhin

Conosciuto inizialmente per la sua società di ristorazione a San Pietroburgo, dove per un periodo è stato definito lo "chef" di Putin, nel 2014ha fondato la milizia privata Wagner. La fondazione è avvenuta in concomitanza con l'inizio del conflitto in Donbass. Quello stesso anno dove le milizie hanno aiutato le forze separatiste filorusse.

La Wagner sotto la sua guida è diventata una società con diversi interessi nel campo minerario in Africa, e ha combattuto in Libia, Siria, Mali e in Repubblica Centrafricana.

Gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno imposto sanzioni a Prigozhin per il suo ruolo nella Wagner. Lo accusano anche di aver finanziato una fabbrica di troll nota come Internet Research Agency che secondo Washington ha cercato di influenzare le elezioni statunitensi.