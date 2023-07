Auto si schianta contro una scuola nella periferia di Londra. Un morto

Di Euronews

Morta una bambina di otto anni, sedici le persone coinvolte nell'incidente. La polizia ha escluso l'ipotesi di un attentato terroristico

Un'auto in corsa ha fatto irruzione nella Study Prep School, un istituto privato femminile fondato nel 1893 e frequentato da bambine di età compresa tra i 4 e gli 11 anni. La donna alla guida del suv è stata arrestata dalla polizia, che ha escluso l'ipotesi dell'attentato terroristico.

Una bambina di otto anni ha perso la vita. È una delle 16 persone coinvolte nell'incidente. Dieci di loro sono state portate in ospedale, quasi tutte versano in condizioni critiche.

L'incidente è avvenuto a poco più di un chilometro di distanza dall'All England Lawn Tennis and Croquet Club, che ospita il famoso torneo di tennis di Wimbledon. Diversamente dal posto dove si disputa il Grande Slam, la scuola si trova in un'area piuttosto isolata dove vige un limite massimo di circolazione di trenta chilometri orari, circondata da parchi locali, sentieri per cavalli e campi da golf.