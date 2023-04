Di Euronews

Omaggi e un minuto di silenzio, in Brasile, per i quattro bambini uccisi a colpi d'ascia in una scuola di Blumenau, nello stato meridionale di Santa Catarina. La polizia ha declinato le generalità dell'assalitore, che poi si è costituito: un uomo di 25 anni, originario della città di Salto do Lontra, nello stato di Paraná, e già noto alle autorità per almeno quattro precedenti.

Secondo le testimonianze dei vigili del fuoco l'uomo avrebbe saltato il muro di cinta di una scuola privata, per attaccare poi i bambini a sua portata, cercando in particolare di colpirli alla testa. Una quarantina gli alunni presenti al momento della sua irruzione. A perdere la vita una una bambina e tre bambini tra i 5 e i 7 anni. Altri quattro quelli che sono rimasti feriti, uno dei quali è in gravi condizioni. Senza appello la condanna del presidente Lula, che ha parlato di "mostruosità".