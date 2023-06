HENRY NICHOLLS/AFP or licensors

Di Euronews

Gli attivisti per il clima di Just Stop Oil hanno imbrattato la sede di Total a Londra. Sotto accusa un oleotto da costruire in Uganda, il progetto dell'azienda francese attraversa le riserve natutali

Gli attivisti per il clima di Just Stop Oil hanno imbrattato con la vernice la sede del gigante petrolifero TotalEnergies a Londra. Il gruppo accusa l'azienda francese di violazione di diritti umani, il riferimento è alla costruzione di un controverso oleodotto in Uganda. Nel corso della dimostrazione la polizia ha arrestato quattro attivisti, riporta l?eveninfìg Standard. Vernice arancione spruzzata sulla facciata, di colore nero all'interno. Total è il maggiore azionista dell'oleodotto, che una volta realizzato tagglierebbe le riserve naturali dell'Uganda per portare il greggio fino in Tanzania.

