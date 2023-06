Di Euronews World - Ansa

"Monitoriamo da vicino la situazione, siamo in contatto con i leader europei e i partner del G7": lo ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Putin, intanto, fa la conta degli alleati più vicini: telefonate con il bielorusso Lukashenko e il kazako Tokayev

Russia sull'orlo della guerra civile.

Sono ore di tensione a Mosca e in tutta la Russia, dopo l'ammutinamento del gruppo mercenario russo Wagner, guidato da Yevgeny Prigozhin.

Secondo Prigozhin, i suoi uomini hanno già preso il controllo di Rostov sul Don e di alcune zone della regione di Voronezh, dove i militari russi - secondo il canale Telegram "Grey Zone", vicino alla Wagner - non hanno opposto resistenza e hanno deposto le armi.

Il nazionalista russo Igor Girkin fa sapere che i rivoltosi hanno già superato Voronezh, dove si registra un'esplosione in un deposito di carburante, e stanno avanzando nella regione di Lipeck, in colonna in direzione di Mosca.

Esplosione a Rostov

Le notizie si rincorrono, minuto dopo minuto.

In un'agenzia delle 13.36, Ansa informa di "Un'esplosione avvenuta nel quartier generale militare di Rostov, la città russa vicina al confine ucraino, caduta nelle mani della milizia Wagner. L'esplosione, scrivono diversi media ucraini su Telegram, è stata seguita da colpi d'arma da fuoco. In filmati postati sui media si vede gente che fugge dalla zona dell'esplosione.

I video (precedenti all'esplosione) di Prigozhin

Un video diffuso da "Grey Zone" mostra Yevgeny Prigozhin e i suoi mercenari presso il quartier generale delle Forze armate russe a Rostov sul Don, mentre stanno avendo colloqui con il colonnello generale Yunus-Bek Evkurov, viceministro della Difesa russo, e con il tenente generale Vladimir Alekseev, vice capo del GRU, l'intelligence militare russa.

Qualche ora prima lo stesso Alekseev aveva diffuso un video in cui definiva gli attacchi della Wagner "un colpo di stato, una pugnalata alle spalle del Paese e del presidente".

Nel video girato a Rostov, invece, i militari discutono di quello che sta accadendo in Russia, in particolare della scelta di Prigozhin di prendere Rostov.

"Mi rattrista che per colpa vostra ci sarà una festa di champagne a Kiev per tre giorni", dice il viceministro a Prigozhin, che risponde di essere venuto qui "per prendere il capo di stato maggiore russo (Valery Gerasimov ndr) e il ministro della Difesa Sergei Shoigu".

In un secondo video pubblicato dal canale si vede Prigozhin nel quartier generale che sostiene che il gruppo Wagner.

Reazioni prudenti

Ovunque giungono commenti prudenti sulla situazione in evoluzione in Russia.

Il presidente del consiglio europeo, il belga Charles Michel, scrive di un "Monitoraggio da vicino della situazione in Russia. Siamo in contatto con i leader europei e i partner del G7. Questa è chiaramente una questione interna russa. Il nostro sostegno all'Ucraina e a Zelensky è incrollabile".

Altre reazioni europee

Fonti del governo del Cancelliere Olaf Scholz, fanno sapere che "Berlino segue da vicino gli eventi".

Anche il presidente francese Emmanuel Macron "segue da vicino la situazione" - trapela dall'Eliseo - e resta "concentrato sull'aiutare l'Ucraina".

Intervistato dalla BBC, il premier britannico Rishi Sunak ha dichiarato: "Restiamo in contatto con gli alleati via via che la situazione si evolve" , ha detto il primo ministro, non senza rivolgere un appello a "tutte le parti coinvolte" sulla scena russa a "comportarsi in modo responsabile" e a garantire "la protezione dei civili".

Gli alleati più vicini di Putin

Da parte sua, Vladimir Putin fa la conta degli alleati, almeno quelli più vicini, con una telefonata: il presidente bielorusso Lukashenko e il presidente kazako Tokayev.

Gli basteranno?