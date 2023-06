Decisiva la mediazione del presidente bielorusso Lukashenko: sarà proprio la Bielorussia ad ospitare l'esilio di Prigozhin, che - secondo l'accordo citato dal portavoce del Cremlino - non verrà processato in Russia

Il tentativo di sedizione è finito.

Yevgeny Prigozhin e i suoi mercenari del gruppo Wagner hanno interrotto la loro marcia su Mosca quando, sabato sera, si trovavano a soli 200 km dalla capitale, per evitare, ha dichiarato Prigozhin, di spargere "sangue russo".

Agli uomini della Wagner è stato ordinato di tornare ai loro campi in Ucraina, dove finora hanno combattuto a fianco dei soldati regolari russi.

Per la fine della rivolta è stata decisiva la mediazione del presidente bielorusso Aleksander Lukashenko: sarà proprio la Bielorussia ad ospitare l'esilio di Prigozhin, che - secondo l'accordo citato dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov - non verrà processato in Russia.

Lo stesso Peskov ha affermato che "l'obiettivo più alto" del presidente russo Vladimir Putin era "evitare spargimenti di sangue e scontri interni con risultati imprevedibili".

Prigozhin nel video mentre annuncia la "marcia per la giustizia". (23.6.2023) AP/PRIGOZHIN PRESS SERVICE

Durante la giornata di sabato, l'avanzata pacifica (anche se, alla fine, si registrano 15 militari russi morti) del gruppo Wagner è stata accolta con favore dai cittadini, soprattutto a Rostov sul Don, città quartier generale delle operazioni russe in Ucraina.

Nel loro passaggio i miliziani sono stati lungamente applauditi, come testimoniano numerosi video pubblicato da "Grey Zone", canale Telegram vicino al gruppo Wagner.

I nemici di Prigozhin

Pur criticando Vladimir Putin per averlo definito "traditore" nel discorso di sabato mattina in diretta tv, con l'accusa di "ribellione armata", il vero obiettivo di Prigozhin erano il ministro delle Difesa Sergei Shoigu e il capo di Stato Maggiore Valery Gerasimov, che dal 1° luglio avrebbero voluto inglobare la Wagner nell'esercito russo, togliendone il controllo allo stesso Prigozhin.