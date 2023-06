La Nato: "L'Ucraina guadagna terreno, ma ha ancora bisogno di noi"

Diritti d'autore Virginia Mayo/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

"Kiev sta guadagnando terreno, ma perché la sua controffensiva abbia successo ha ancora bisogno di mezzi". Appello NATO per l'Ucraina - Diritti d'autore Virginia Mayo/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Di Euronews

"Kiev guadagna terreno, ma ha ancora bisogno di armi". Appello Nato per l'Ucraina: "Questa è una maratona, dobbiamo sostenerli finché necessario". Monito a Mosca: "Non fatevi illusioni: appoggeremo Kiev ancora per molto tempo"

"Questa è una maratona, non uno sprint. Saremo con l'Ucraina sul lungo termine" "Kiev sta guadagnando terreno, ma perché la sua controffensiva abbia successo ha ancora bisogno di mezzi". Appello della Nato, a Brussels, a margine del Gruppo di contatto per l'Ucraina. "Questa è una maratona, non uno sprint", il commento del Segretario della difesa americano, Austin Lloyd. "Non fatevi illusioni," il monito poi lanciato a Mosca. "Saremo al loro fianco per tutto il tempo che sarà necessario". "Continueremo a fornire all'Ucraina i mezzi urgenti per fronteggiare questo momento - ha detto Lloyd -. E continueremo a fornirle il necessario per garantire la sua sicurezza a lungo termine a fronte dell'aggressione russa". "Bene le forze ucraine, ma il nostro appoggio si sta rivelando determinante" Le forze ucraine hanno dato prova di grande efficacia e professionalità, ha poi aggiunto, ma la situazione sul campo dimostra che il nostro sostegno sta facendo la differenza. Per consolidare la sua avanzata, nell'analisi Nato, Kiev avrebbe in particolare bisogno di munizioni e pezzi di ricambio. Oslo: la Nato tergiversa sulla futura adesione dell'Ucraina. Decisivi i dubbi di Washington?

Controffensiva: sette villaggi riconquistati dagli ucraini nella regione di Donetsk

Al via la più grande esercitazione aerea della Nato Ingresso nella Nato: Kiev dovrà ancora attendere Restano invece in secondo piano, al momento, le aspirazioni di Kiev di entrare a far parte della Nato. Prioritaria, nella visione dell'Alleanza Atlantica, la difesa del territorio ucraino e il contenimento degli appetiti territoriali di Mosca.

