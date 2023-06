Di Euronews

Scambi di accuse tra Russia e Ucraina sulla situazione a Donetsk. Kiev avrebbe ottenuto nelle ultime ore un limitato guadagno tattico anche nella regione di Zaporizhzhia .

Il ministero della Difesa russo ha affermato che Kiev ha lanciato un attacco "importante" nella regione meridionale di Donetsk con l'utilizzo di carri armati. Le forze armate ucraine affermano invece di non avere informazioni di "offensive su larga scala" nella regione di Donetsk.

L'avanzata delle forze ucraine

L'Istituto per lo studio della Guerra afferma che le forze ucraine hanno condotto nelle ultime ore attacchi di terra locali e, secondo quanto riferito, hanno ottenuto limitati guadagni tattici nella regione occidentale di Donetsk e nella regione orientale di Zaporizhzhia . I gruppi di blogger militari russi hanno affermato che le forze ucraine hanno attaccato in questa direzione e catturato Novodarivka e Neskuchne – gli insediamenti al confine tra le regioni di Donetsk e Zaporizhzhia. Alcuni milblogger russi hanno affermato anche che le forze ucraine hanno sfondato la prima linea di difesa russa e sono avanzate tra i 500 metri e i tre chilometri in quest'area.