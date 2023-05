Di Euronews

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è in Estonia per incontrare i leader dei tre Stati baltici, Estonia, Lettonia e Lituania.

Al centro dei colloqui l'invasione russa dell'Ucraina, un conflitto che è visto come una minaccia diretta alla sicurezza del Baltico e che ha portato ad un aumento delle spese militari. In agenda nel viaggio di Scholz a Tallinn la cooperazione in materia di sicurezza e difesa, in vista del vertice Nato che si terrà a luglio a Vilnius.

Il cancelliere tedesco si è detto pronto a riprendere "quando sarà il momento" i contatti sull'Ucraina con il presidente russo Vladimir Putin, con il quale non parla da dicembre.

"E' passato un po' di tempo dalla nostra ultima conversazione telefonica. Ma quando sarà il momento, ho intenzione di parlare di nuovo con Putin", ha detto Scholz in un'intervista pubblicata dal quotidiano Koelner Stadt-Anzeiger.

Per quanto riguarda la risoluzione del conflitto "la Russia deve capire che non si tratta di suggellare una sorta di pace fredda, che vedrebbe l'attuale linea del fronte diventare il nuovo confine con l'Ucraina e legittimerebbe solo la spedizione criminale di Putin", ha sottolineato il cancelliere tedesco. "Al contrario, dobbiamo raggiungere una pace equa e la condizione per farlo è il ritiro delle truppe russe" dopo l'invasione iniziata nel febbraio 2022, ha aggiunto.

Scholz ha tuttavia esplicitamente rifiutato di dire se questo ritiro debba includere anche la Crimea, che è occupata dal 2014. Dopo lo scoppio della guerra, anche la Germania ha deciso di investire pesantemente nel proprio esercito.

A maggio Berlino ha stanziato un nuovo pacchetto di aiuti militari tedeschi per l'Ucraina: valore di 2,7 miliardi di euro, il più grande aiuto militare che Berlino abbia fornito a Kiev dall'inizio della guerra.

Come ha spiegato il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius, il pacchetto includerà 20 veicoli da combattimento di fanteria Marder, 30 carri armati Leopard 1, 15 carri armati antiaerei Gepard, 200 droni da ricognizione, quattro sistemi antiaerei Iris-T, più di 200 veicoli corazzati da combattimento e logistici, oltre a munizioni di artiglieria.