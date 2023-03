Sarebbe una «tranquilla visita di lavoro» quella del cancelliere tedesco Olaf Scholz a Washington, dove ha incontrato il presidente americano Joe Biden. Un incontro informale "per riaffermare la forte relazione bilaterale tra Stati Uniti e Germania", secondo una nota della Casa Bianca, secondo cui i due leader "hanno discusso degli sforzi in corso per fornire sicurezza, assistenza umanitaria, economica e politica all'Ucraina e dell'importanza di mantenere la solidarietà globale con il popolo ucraino".

Condanna alla Russia

Biden e Scholz "hanno ribadito il loro impegno a imporre costi alla Russia per la sua aggressione per tutto il tempo necessario" e anche scambiato "punti di vista su altre questioni globali", ovvero la sfida posta dalla competizione economica con la Cina e la cooperazione nell'Indo-Pacifico.

Verso un piano di pace per l'Ucraina?

In realtà il vertice sull'asse Washington-Berlino potrebbe essere il primo tassello della costruzione di un piano di pace per l'Ucraina. Durante l'incontro “informale”, infatti, i due leader hanno ribadito la volontà di continuare imporre sanzioni alla Russia e a sostenere Kiev con armi e finanziamenti. Washington ha appena annunciato una nuova tranche da 400 milioni di dollari, la 33esima, che comprende razzi per i sistemi di difesa anti-aerea Himars e Howitzers, munizioni per i veicoli da combattimento Bradley e veicoli gettaponte corazzati.