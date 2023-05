Meloni nelle zone alluvionate, "andranno mobilitate molte risorse"

Di Euronews

Giorgia Meloni, rientrata dal Giappone dove si trovava per il G7, si è recata in Romagna per una visita i cui dettagli sono stati tenuti segreti fino all'ultimo.

Una visita inaspettata i cui dettagli sono stati tenuti segreti fino all'ultimo. La premier Giorgia Meloni rientra in anticipo dal G7 In Giappone per visitare le zone colpite dalle alluvioni in Emilia-Romagna, e in particolare Ghibullo, un comune del ravennate.

Un effetto sorpresa calcolato secondo Meloni, che dice di essere "contro le passerelle", prima di incontrare cittadini, vittime e volontari.

La premier ha anche iniziato a parlare di finanziamenti. "Ora il nostro compito è garantire risposte immediate", ha detto. "Difficile fare stime ma andranno mobilitate molte risorse. I primi provvedimenti adesso servono a stanziare le risorse per l'emergenza e ai provvedimenti per esentare aziende e cittadini dal pagamentodelle imposte". Provvedimenti che saranno al centro del consiglio dei ministri di martedì.

36.000 persone sono state sfollate in Emilia-Romagna durante la settimana, solo 10.000 di loro sono potute tornare a casa.