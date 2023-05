Di Euronews

Un muro d'acqua di è abbattuto sull'Emilia Romagna, ci sono vittime e migliaia di sfollati. Disagi alla circolazione su strada e rotaia

Sono almeno 9 le vittime dell'ondata di maltempo che ha investito l'Emilia Romagna.

Un muro d'acqua si è abbattuto sulla regione, l'equivalente di 6 mesi di precipitazioni in 36 ore.

Alcune zone hanno ricevuto sino a 500 millimetri di pioggia. I fiumi hanno rotto gli argini, allagando centri urbani e rendendo impraticabili in diversi tratti i viaggi, sia su strada che su rotaia.

Migliaia di persone sono state costrette ad abbandonare le loro abitazioni: 5mila a Faenza e nella zona di Ravenna, 3mila a Bologna. Sotto pressione i soccorritori che sono intervenuti per le liberare persone intrappolate in casa o nelle auto.

Alcuni sono rimasti per cercare di ripulire i locali sommersi dall'acqua e dal fango.

Davide Maeldolla abita a Cesena. Descrive una situazione drammatica: "Gli elicotteri hanno girato tutta la notte per salvare le persone. Nella casa qui vicino hanno salvato degli anziani e dei bambini".

Anche Edoardo Amadori è di Cesena: "Vivo qui dal 1979, ne ho visto passare di piene, ma non ho mai visto niente del genere - dice -Qui non c'è mai stata tanta acqua".

Anche lo sport si ferma: il Gran Premio di Imola di questo fine settimana è stato annullato.

L'Italia non è il solo Paese ad essere alla mercé del maltempo: anche la Serbia, la Croazia e la Slovenia sono state colpite da forti piogge. I danni alle case, ai terreni agricoli e ai veicoli sono al vaglio delle amministrazioni. Per l'Emilia Romagna il ministro Musumeci intende chiedere 20 milioni per sostenere le aree alluvionate.