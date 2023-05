Di Euronews

36.000 sfollati e oltre 100 comuni coinvolti. La vicepresidente dell'Emilia Romagna, Irene Priolo: "Una regione bombardata". Oggi la visita della premier Meloni. Martedì in Consiglio dei Ministri i primi 20 milioni per la gestione delle emergenze

"Una regione che sembra bombardata"

È ancora allerta meteo almeno fino alla giornata di oggi, nell'Emilia Romagna devastata dalle alluvioni. Una regione che sembra "bombardata", la fotografia della vice-presidente Irene Priolo che sta coordinando i soccorsi: oltre 100 comuni coinvolti, più di 36.000 sfollati e un numero ancora imprecisato di persone ancora bloccate nelle proprie abitazioni a Faenza.

Elicottero precipita nel Ravennate: 4 feriti

A Belricetto, nel Ravennate, un elicottero che stava controllando le linee elettriche è precipitato. Fuori pericolo, le quattro persone a bordo sono state portate in diversi ospedali della Regione.

La Meloni in visita, lascia in anticipo il G7: "La coscienza me lo impone"

In attesa dei primi 20 milioni per la gestione delle emergenze, che dovrebbero arrivare nel Consiglio dei Ministri di martedì, in giornata è in programma la visita di Giorgia Meloni. Lasciato con un giorno d'anticipo il G7 di Hiroshima, la premier ha detto di dover tornare perché perché la coscienza glielo impone.

Allarme Coldiretti: "A rischio 50.000 posti di lavoro"

La devastazione, le fa notare Coldiretti, rischia di costare anche 50.000 posti di lavoro a un settore chiave per l'economia nazionale: un export da 10 miliardi l'anno, che reclama aiuti per continuare a trainare il Paese.