Vertice dell'Asia centrale, Xi Jinping: "Più scambi transfrontalieri, l'Occidente non interferisca"

In this photo released by China's Xinhua News Agency, Chinese President Xi Jinping, center, and his wife Peng Liyuan, forth right, pose for a photo with Central Asian leaders. - Diritti d'autore Ding Haitao/Xinhua