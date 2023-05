Di Magdalena Chodownik da Varsavia - Edizione italiana: Cristiano Tassinari

Il Comitato per la tutela dei diritti degli inquilini prova ad aiutare le famiglie in difficoltà, laddove il governo non riesce ad arrivare. Ma servirebbero maggiori aiuti sociali

In Polonia c'è un numero crescente di persone che non può permettersi di pagare affitti alti, nè tantomeno acquistare un appartamento.

L'alta inflazione e la guerra in Ucraina sono alla base dell'aumento dei prezzi in Polonia.

Zenobia Zaczek è un'attivista che lavora per i diritti degli inquilini e aiuta le persone che oggi non possono permettersi un appartamento.

Si occupa delle attività del Comitato per la tutela dei diritti degli inquilini:

"Molti appartamenti disponibili sul mercato in affitto hanno un prezzo superiore a quello che gli inquilini possono effettivamente pagare. Quindi, il vero problema è che molti di loro non possono permettersi sia di sfamare le loro famiglie che di pagare l'affitto. In una situazione normale, il governo interverrebbe con qualche offerta di alloggi sociali, il "social housing".

"In una situazione normale, dovrebbero intervenire il governo". Euronews

"Il problema è che molti di loro semplicemente non hanno i requisiti per l'edilizia sociale e non possono permettersi un alloggio su un mercato privato".

Una delle persone che Zenobia sta aiutando è Iwona, che, con il compagno e i tre figli, aveva affittato un appartamento a prezzo ragionevole. Poi sono cominciato i problemi.

Racconta Iwona:

"I proprietari dell'appartamento ci hanno detto di lasciare l'appartamento, perché stavano per divorziare e stavano vendendo l'appartamento. Quindi ci siamo messi a cercare un altro appartamento, ma i prezzi degli affitti sono altissimi. E poi c'è un altro motivo: molti proprietari preferiscono non affittare alle coppie con figli.

Per fortuna, ci ha contattati una persona di buon cuore e siamo appena entrati in questo appartamento vuoto. Ma non è finita: ora, forse, tramite uno sfratto in tribunale, avremo un appartemento tutto nostro, definitivo".

"Molti proprietari non vogliono le coppie con figli". Euronews

Al Comitato per la tutela dei diritti degli inquilini ogni settimana ci sono almeno 10 casi cosi", spiega Zemobia Zaczek.

Il Ministero dello Sviluppo Economico polacco sottolinea che i prezzi elevati delle case riflettono la tendenza generale all'aumento dei prezzi. Stanno preparando programmi di aiuto, come mutui agevolati per la casa.

Waldemar Buda, ministro polacco dell'Economia:

"Se abbiamo avuto un'inflazione media del 14% nel 2022, è difficile che fattori simili che influenzino l'intero paniere dell'inflazione, compresi i prezzi degli immobili.

Cosa possiamo fare al riguardo? Rallentare questo processo. E abbiamo fatto un passo avanti enorme, con un numero record di appartamenti costruiti l'anno scorso: 237.000. Ciò dovrebbe far sì che, con una tale offerta, i prezzi si stabilizzino.

Ma, soprattutto, la presenza di molti lavoratori provenienti dall'Ucraina e i costi dell'energia alti hanno portato al mantenimento di questa tendenza all'aumento dei prezzi".

Il ministro Waldermar Buda durante l'intervista. Euronews

La corrispondente da Varsavia, Magdalena Chodownik:

"L'aumento dei prezzi, non solo nel mercato immobiliare, ma anche nel settore alimentare e dei servizi di base, raramente va di pari passo con l'aumento dei salari in Polonia. Dopo mesi in una situazione del genere, per molti diventa sempre più difficile far quadrare i conti alla fine del mese".