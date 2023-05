"In realtà, la controffensiva ucraina è già cominciata", spiega un analista. "Non è quel momento in cui tutti i carri armati avanzano insieme: la controffensiva è un processo a lungo termine". Ma per alcuni esperti, quello di Zelensky è un bluff...

La vera controffensiva delle truppe ucraine è rinviata a data da destinarsi.

Secondo il presidente Volodymyr Zelenskyy, "è necessario ancora un po' di tempo", perché la consegna di attrezzature e armi dagli alleati occidentali sta ancora continuando.

"Entrambe le parti sembrano a corto di munizioni"

Spiega Simon Schlegel, analista senior sull'Ucraina, gruppo di crisi internazionale:

"In questa situazione non si hanno mai abbastanza armi. In poche parole, è sempre meglio averne di più, soprattutto le munizioni. Entrambe le parti in guerra sembrano a corto di munizioni. Ed è possibile che le munizioni siano al momento il collo di bottiglia che Zelensky vuole allargare, prima di rischiare la vita dei suoi soldati".¨

Lo stesso Zelensky ha sottolineato che il successo dell'operazione e dell'intera guerra sarà facilitato da qualunque aiuto militare possa essere fornito dagli alleati.

"Anche le sanzioni sono un'arma"

"Quando l'Ucraina vuole armi, non stiamo parlando solo di munizioni. Stiamo parlando di pacchetti di sanzioni vere, serie e potenti. Perché anche le sanzioni sono un'arma. Perché le sanzioni hanno colpito l'economia russa.

Anche se le sanzioni possono essere aggirate, la produzione di armi nella Federazione Russa è rallentata. E questo è un dato di fatto". Volodymyr Zelensky 45 anni, presidente dell'Ucraina dal 2019

Allo stesso tempo, gli analisti occidentali non escludono che la dichiarazione di Zelensky voglia far falsamente credere a Mosca una controffensiva ritardata. Dunque, si tratta di una tattica?

"Gli ucraini stanno riflettendo su quale campo di battaglia trascinare le truppe russe"

Prova a spiegare Neil Melvin, Direttore degli studi sulla sicurezza internazionale presso il Royal United Services Institute (RUSI):

"Innanzitutto, dobbiamo capire cosa si intende esattamente per controffensiva intendo. Spesso esiste l'immagine di un momento preciso in cui tutti i carri armati avanzano insieme... Ma, in realtà, la controffensiva è un processo a lungo termine. E direi che, in effetti, la controffensiva dell'Ucraina è già iniziata. Quello che stanno cercando di fare è modellare il campo di battaglia e decidere dove trascinare le forze russe, in direzioni diverse. Gli ucraini stanno cercando di trovare lacune nell'esercito russo, stanno studiando, se possiamo dire così. E stanno già spostando le truppe".

Recentemente, il Regno Unito ha dichiarato che invierà all'Ucraina missili tattici con una gittata di diverse centinaia di chilometri: le armi a più lunga gittata che Londra abbia mai fornito a Kiev.