Di Euronews

Il presidente Volodymir Zelenskyy dichiara che la controffensiva ucraina resta segreta ma è molto fiducioso nella sua riuscita

Il riserbo militare non consente alla stampa internazionale di avere reali anticipazioni sulla data e le modalità dell'annunciata controffensiva ucraina che comunque, stando al momento di relativo sbandamento del fronte russo, potrebbe essere anche molto imminente. Ciononostante il presidente ucraino Volodymir Zelenskyy ha rilasciato un' intervista all' Eurovisione dichiarando che ci vuole ancora del tempo per servire ai russi la sgradita sorpresa.

In attesa della controffensiva, le forze di Kiev, inferiori per numero e apparato militare, hanno effettuato con successo alcuni contrattacchi intorno alla città di Bakhmut che Mosca pensava di occupare più in fretta.