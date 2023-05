Twitter ha un nuovo AD. Sarebbe una donna

Lo ha annunciato il proprietario Elon Musk che no ha però detto il nome della neo dirigente

Elon Musk ha annunciato di aver trovato un nuovo AD per Twitter, e sarebbe una donna. Il tycoon non ha detto il suo nome, ma ha affermato che inizierà tra circa sei settimane.

Il miliardario ha spiegato in un tweet che il suo ruolo passerà a presidente esecutivo e chief technology officer. Aveva acquistato la piattaforma per 44 miliardi di dollari, dichiarando di non voler essere amministratore delegato di nessuna azienda.

Si è dimesso, ha detto, dopo aver trovato qualcuno "abbastanza sciocco da accettare il lavoro