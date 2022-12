"Restare o andarsene". Il popolo di Twitter licenzia il suo proprietario Elon Musk. Il tycoon aveva affidato a un sondaggio la scelta sulle sue dimissioni: per il 56% dei partecipanti deve lasciare la guida del social.

"Dovrei dimettermi da capo di Twitter? Mi atterro ai risultati di questo sondaggio", recitava il post del CEO che si trovava a Doha con Jared Kushner per vedere la finale dei Mondiali di calcio.

Ben 17.5 milioni di votanti ha risposto "Sì", il restante 42,5% ha optato per il "No". Se Musk sarà di parola, dunque dovrebbe dimettersi dalla sua posizione di CEO di Twitter, ottenuta il 27 ottobre 2022 dopo aver acquisito la compagnia per 44 miliardi di dollari

Travolto dalle polemiche per i licenziamenti, i cambi di rotta, gli account dei giornalisti sospesi e riammessi ora Musk potrebbe davvero lasciare. Il fondatore di Tesla si è impegnato a rispettare l'esito della consultazione, lasciando la posizione di CEO di Twitter, ottenuta il 27 ottobre 2022 dopo aver acquisito la compagnia per 44 miliardi di dollari. Dopo l’esito di questo sondaggio Musk ha postato un altro messaggio, che recita "Coloro che vogliono il potere sono quelli che meno lo meritano".

In questi ultimi giorni Musk, dopo la vicenda degli account dei giornalisti, ha dichiarato guerra ai link delle altre piattaforme, impedendo i collegamenti ai social concorrenti.

La scorsa settimana invece ha sciolto il Trust and Safety Council, un gruppo di volontari formatosi nel 2016 per consigliare la piattaforma dei social media sulle decisioni del sito. Poi Musk ha fatto causa allo studente che tracciava i voli del suo jet e gli ha chiuso l’account. Jack Sweeney aveva chiesto in regalo una Tesla per chiuderli. Per ora non ci sono conferme né smentite sulla sua dipartita. Forse è solo una trovata.

Cosa accade se Musk lasciaosa succede se Musk lascia Twitter

Il 4 novembre Twitter ha licenziato tutto il management e metà dei suoi 7.500 dipendenti.

Sempre secondo il tycoon la società accumula perdite per 4 milioni di dollari al giorno. Se lascia davvero la guida del social network dovrebbe subentrare un nuovo amministratore delegato oppure lui dovrebbe vendere la proprietà. Secondo gli analisti è stato una degli acquisti più strapagati della storia della tecnologia.