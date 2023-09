Di Euronews Digital - Associated Press - Edizione italiana: Cristiano Tassinari

Un gruppo di miliardari della Silicon Valley stanno progettando in segreto una nuovissima "Smart City", verde e con lavoro per tutti. Un progetto riservato all'élite? I residenti e i politici locali non vedono di buon occhio questa novità, rimasta top secret per anni

I miliardari della Silicon Valley che stanno dietro a un'operazione segreta di acquisto di terreni per 800 milioni di dollari (740 milioni di euro) nel nord della California hanno finalmente reso noti alcuni dettagli sui loro piani: costruire una nuova città tecnologica sostenibile.

Ma, prima, devono convincere i cittadini e i leader politici locali.

Dopo aver evitato per anni i controlli, giovedì Jan Sramek, l'ex trader di Goldman Sachs che guida l'iniziativa, ha lanciato un sito web dedicato a "California Forever".

Il sito pubblicizza il progetto come "un'opportunità per una nuova comunità, posti di lavoro locali ben pagati, fattorie solari e spazi aperti" a Solano, una contea rurale tra San Francisco e Sacramento, che oggi ospita 450.000 persone.

Nomi grossi

Jan Sramek ha anche iniziato a incontrare i politici-chiave che rappresentano l'area e che da anni cercavano, senza successo, di scoprire chi ci fosse dietro la misteriosa Flannery Associates LLC che ha acquistato enormi porzioni di terreno, diventando il più grande proprietario terriero della contea.

Il progetto è sostenuto da una rosa di imprenditori e venture capitalist della Silicon Valley: oltre a Sramek, la Flannery Associates vanta un gruppo di investitori di tutto rispetto. Tra i nomi diffusi ci sono: Reid Hoffman, uno dei fondatori di LinkedIn; Laurene Powell Jobs, fondatrice della società filantropia Emerson Collective e, ovviamente, moglie del defunto Steve Jobs; Patrick e John Collison, i fratelli creatori di Stripe; gli imprenditori Daniel Gross e Nat Friedman, ma anche Marc Andreessen, Chris Dixon, John Doerr, Michael Moritz, e la società di investimento californiana Andreessen Horowitz.

Il New York Times ha riportato per primo l'dentità degli investitori e i piani del gruppo.

I residenti devono approvare il piano

"California Forever", la società madre di Flannery, ha acquistato più di 202 km quadrati di terreni agricoli nella contea di Solano dal 2018, in gran parte nella parte sud-orientale della contea, con appezzamenti che si estendono da Fairfield a Rio Vista.

Secondo il sito web, Sramek si è innamorato della zona durante le battute di pesca e lui e sua moglie hanno recentemente acquistato una casa nella contea per la loro famiglia.

Il mese scorso, gli autori del progetto hanno lanciato un sondaggio ai residenti per valutare il sostegno a "una nuova città con decine di migliaia di nuove case", fattorie a energia solare e nuovi parchi finanziati interamente dal settore privato.

Ma per costruire qualcosa che assomigli a una città su quelli che ora sono terreni agricoli, il gruppo deve prima convincere gli elettori della contea di Solano ad approvare un'iniziativa elettorale per consentire l'uso urbano di quei terreni, una protezione che è in vigore dal 1984.

I funzionari locali e federali hanno ancora dubbi sulle intenzioni del gruppo "made in Silicon Valley".

Due membri del Congresso della zona, che per anni hanno cercato di scoprire se dietro la corsa agli acquisti intorno ad una base dell'aeronautica militare statunitense, vitale per la sicurezza nazionale e l'economia locale, ci fossero avversari stranieri o investitori americani, sono furiosi per il fatto che Flannery abbia tenuto nascosta la sua identità per così tanto tempo. Perciò i rapporti di "buon vicinato" non iniziano sotto i migliori auspici...

Il sito web di "California Forever" afferma che il 97% dei suoi finanziamenti proviene da investitori statunitensi e il resto da Regno Unito e Irlanda.

"L'FBI, il Dipartimento del Tesoro, tutti hanno lavorato per cercare di capire chi sono queste persone", ha dichiarato, questa settimana, il deputato statunitense Mike Thompson, che rappresenta gran parte della contea, dopo aver incontrato Sramek.

La loro segretezza ha causato "molti problemi, molto tempo e molte spese".

Il gruppo di investimento ha dichiarato che la segretezza era necessaria fino a quando non fosse stato acquistato un numero sufficiente di terreni, per evitare speculazioni a breve termine, ma che ora è pronto ad ascoltare le esigenze delle famiglie di Solano attraverso un sondaggio inviato per posta e la creazione di un comitato consultivo comunitario.

Da sondaggi precedenti è emerso che i genitori sono i più preoccupati per il futuro dei loro figli, si legge sul sito web.

Il sindaco Ron Kott presenta una mappa della contea di Solano County al Municipio di Rio Vista, California. (30.8.2023). Godofredo A. Vasquez/AP

"Invece di vedere i nostri figli andarsene, abbiamo l'opportunità di costruire una nuova comunità che attragga nuovi datori di lavoro, crei posti di lavoro locali ben retribuiti, costruisca case in quartieri percorribili, sia all'avanguardia nella gestione dell'ambiente e alimenti una base imponibile in crescita per servire la contea in generale": questa la promessa che si legge sul sito web di "California Forever".

Necessità di più alloggi

La California ha un estremo bisogno di più alloggi, soprattutto di case a prezzi accessibili per insegnanti, vigili del fuoco, lavoratori dei servizi e dell'ospitalità. Ma le città e le contee non riescono a capire dove costruire, mentre i quartieri già consolidati si oppongono a nuove abitazioni che, a loro dire, congestionerebbero le strade e rovinerebbero il loro tranquillo stile di vita.

Per molti versi, la contea di Solano è ideale per lo sviluppo.

Si trova a 96 chilometri a nord-est di San Francisco e a 56 chilometri a sud-ovest della capitale della California, Sacramento. Le case della contea di Solano sono tra le più convenienti dell'area della baia di San Francisco, con un prezzo di vendita medio di 600.000 dollari.

Ma Princess Washington, sindaca pro tempore di Suisun City, ha dichiarato che i residenti hanno deliberatamente deciso di proteggere lo spazio aperto e di mantenere l'area intorno alla Travis Air Force Base libera da sconfinamenti, data la sua importanza.

La prima cittadina sospetta che il vero scopo del gruppo sia "creare una città per l'élite" con il pretesto di aumentare gli alloggi.

"Il degrado economico è ovunque. Allora perché è necessario spendere un miliardo di dollari per creare una città nuova di zecca quando ci sono tante altre cose che possono essere realizzate in tutta la Bay Area?", si è chiesta la sindaca.

Un "buon vicinato" complicato...

A maggio, Flannery ha fatto infuriare ulteriormente gli abitanti del luogo quando ha citato in tribunale diversi proprietari terrieri, accusandoli di aver cospirato per fissare verso l'alto i prezzi delle loro proprietà.

La società ha rivelato di aver acquistato o di avere in corso un contratto per l'acquisto di circa 140 proprietà per oltre 800 milioni di dollari.

La scorsa settimana, poi, i residenti hanno iniziato a ricevere il famoso sondaggio che punta a misurare il sostegno degli elettori per "un nuovo grande progetto" che avrebbe incluso "una nuova città con decine di migliaia di nuove case".

Il sondaggio chiedea se sarebbero stati più propensi a sostenere il progetto se ai residenti della contea fosse stata data priorità e assistenza finanziaria per affittare o acquistare una delle nuove case.

"Non ha nessun piano"

Il deputato Thompson non è rimasto impressionato dopo l'incontro con Sramek, affermando che l'imprenditore è stato vago sui dettagli e non ha mostrato di comprendere o apprezzare la contea o i suoi valori.

Alla domanda su come avrebbe aiutato i residenti a finanziare le nuove case, Thompson ha detto che Sramek gli ha risposto che intendeva usare "tutte le sue conoscenze finanziarie" per generare risparmi.

Lo sviluppo in California è contorto, ma Thompson ha detto che Sramek gli ha detto che sperano in un'autorizzazione accelerata "perché il loro progetto è così buono e le loro intenzioni sono così grandi".

"Di fatto, non ha nessun piano", ha dichiarato Thompson.

Il deputato John Garamendi, il cui distretto comprende Travis e le aree limitrofe, ha detto che i funzionari della base militare e della contea si sono messi in contatto con loro circa cinque anni fa per chiedere aiuto nel capire chi stesse acquistando i terreni.

Garamendi, che ha in programma un incontro con Sramek venerdì prossimo, è rimasto sconcertato nell'apprendere chi stesse sostenendo il progetto.

"Voi grandi e ricchi miliardari della Silicon Valley siete coinvolti in tutto questo. È questo il tipo di persone che siete? È questo il modo in cui volete operare?", ha detto. "Quello che sono riusciti a fare è stato avvelenare completamente il pozzo", ha aggiunto il deputanto Garamendi, parlando per metafora, s'intende...

Due degli investitori, Hoffman e Andreessen. non hanno risposto alle richieste di commento inviate via e-mail, così come Jobs non ha commentato alcunchè, attraverso la sua azienda Emerson Collective.

Gli sviluppatori del progetto hanno detto che proteggeranno la base militare e che gli agricoltori che vogliono continuare a coltivare i loro appezzamenti potranno farlo.

Flannery ha acquistato praticamente tutti i terreni che circondano la piccola città di Rio Vista, ha dichiarato il sindaco Ron Kott.

**"Forse è una cosa buona, ma rinunciando alla nostra qualità di vita"

**

Il sindaco teme che gli anziani, che costituiscono la metà dei 10.000 residenti della città, non apprezzeranno l'aumento del traffico e del rumore, ma altri potrebbero apprezzare il miglioramento dell'assistenza medica, della vita notturna e dello shopping che una città sofisticata nelle vicinanze potrebbe portare.

"Se la cosa è fatta bene, penso che ci siano molte opportunità per la contea. Il gettito fiscale aumenterà notevolmente. Quindi, ci sarà un grande guadagno. I valori delle proprietà probabilmente aumenteranno ulteriormente anche da queste parti. Quindi, penso che da questo punto di vista sia una buona cosa", ha detto Kott.

"Ma, ancora una volta, credo che si stia rinunciando ad una qualità di vita che è unica, in questa zona".