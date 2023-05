La prima ministra finlandese Sanna Marin annuncia il divorzio

Di Euronews

Sanna Marin era sposata dall'agosto del 2020 e ha una figlia di cinque anni. L'annuncio del divorzio è arrivato congiuntamente da lei e dal marito

La prima ministra della Finlandia, Sanna Marin, ha annunciato che lei e il marito Markus Räikkönen hanno deciso di divorziare. I due coniugi hanno reso pubblica la notizia nello stesso momento, nel pomeriggio di mercoledì 10 maggio, ma in maniera separata, utilizzando i loro rispettivi account Instagram.

"Abbiamo chiesto congiuntamente il divorzio. Siamo grati per i 19 anni trascorsi insieme e per la nostra amata figlia", ha spiegato Marin. Che ha specificato di essere rimasta in buoni rapporti con Räikkönen e che continuerà a passare del tempo con lui, come una famiglia.

I due si erano sposati nel 2020

I due si sono sposati nell'agosto del 2020 e hanno una figlia di cinque anni.Il matrimonio, celebrato presso la residenza ufficiale del premier, a Helsinki, era stato organizzato a sorpresa durante un periodo di isolamento dovuto al Covid in Finlandia.

I riflettori sulla vita privata di Sanna Marin si sono accesi però soprattutto nell'estate del 2022, quando ha cominciato a circolare un video della prima ministra che ballava ad un party con un musicista finlandese. Nel filmato sembrava che l'uomo si chinasse per baciarle il collo: fatto che la leader scandinava ha smentito, affermando di non aver avuto alcunché di inappropriato.

La questione è diventata però politica, poiché Marin ha dovuto rispondere di accuse sul proprio comportamento, dovendo perfino sottoporsi ad un test antidroga, risultato poi negativo. Il Cancelliere per la Giustizia della Finlandia (figura incaricata di vigilare sul rispetto delle leggi da parte di chi ricopre incarichi governativi, ndr) ha concluso di non avere "alcun motivo per ritenere che la prima ministra abbia avuto condotte illecite nell'esercizio delle sue funzioni, né negligenze rispetto ai propri doveri".

Il futuro politico di Sanna Marin è incerto

Nonostante alle elezioni di aprile 2023 il suo partito abbia ottenuto tre seggi in più rispetto alla tornata precedente, i socialdemocratici di Marin sono arrivati terzi, dietro a due partiti conservatori. Subito dopo l'annuncio dei risultati, la prima ministra ha dichiarato di volersi dimettere dal ruolo di presidente del partito a settembre. Ha fatto sapere inoltre che, almeno nel prossimo futuro, rimarrà deputata ma non sarà più in prima linea.

Attualmente Marin è alla guida di un governo provvisorio, dal momento che sono ancora in corso i negoziati tra i partiti per la formazione di un nuovo esecutivo.