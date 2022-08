Party scatenato per la premier finlandese, è polemica

La movida finlandese ha una madrina d'eccezione: 36 anni, ma non una giovane donne come le altre, quella che festeggia, balla e canta con amici nel video rimbalzato sui social.

A scatenarsi in un party privato, ma divenuto di pubblico dominio, è la premier finlandese, Sanna Marin, che già in precedenza era stata criticata dai suoi detrattori per la sua partecipazione ad eventi mondani

"Questi video sono privati, sono stati girati in ambienti privati, mi dispiace siano stati diffusi al pubblico - dice Sanna Marin - ho trascorso una serata con i miei amici, a una festa, anche piuttosto vivace, ballando e cantando".

Alla domanda sull'uso di sostanze stupefacenti durante il party, la premier ha risposto di aver bevuto dell'alcol e di non aver consumato droghe.

Sugli altri partecipanti alla festa - personaggi pubblici e altre celebrità finlandesi - si è limitata a dire: "Droghe? Non che io sappia"

La premier ha commentato la polemica sui video prima del meeting del gruppo parlamentare del Partito socialdemocratico: "Ho una vita privata e del tempo da trascorrere con i miei amici. Più o meno come molte persone della mia età", ha spiegato.

Marin ha anche dichiarato non le peserebbe sottoporsi a un test anti droga: "Non ho nulla da nascondere. Non ho fatto uso di droghe e quindi non ho problemi a sottopormi al test".