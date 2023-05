Di Kostas Tsellos (Euronews Greece) dal Pireo - Edizione italiana: Cristiano Tassinari

Il 21 maggio si vota in Grecia per le elezioni parlamentari: il premier Kyrakos Mitsotakis spera in una secondo mandato. Ma c'è l'incognita di cosa voterà l'elettorato di estrema destra, "orfano" di Alba Dorata

Nell'ottobre 2020, il sistema giudiziario greco ha dato quello che sembrava essere) il colpo finale all'estrema destra in Grecia.

I leader di Alba Dorata sono stati condannati a pesanti pene detentive. I giudici hanno accolto l'accusa secondo la quale la formazione di estrema destra, forte di crescenti successi elettorali, non era altro che una organizzazione criminale che operava sotto la copertura di un partito politico.

Ancora "orecchie ricettive"

Il corrispondente dal Pireo (Grecia), Kostas Tsellos:

"In questo punto esatto, quasi 10 anni fa, era il 17 settembre 2013, i famigerati “gruppi d'assalto” di Alba Dorata, che all'epoca dominavano le periferie operaie del Pireo, assassinarono il rapper e attivista di sinistra Pavlos Fyssas (1979-2013).

È stato l'inizio della fine per i neonazisti greci, una fine che è stata suggellata dal fallimento elettorale del 2019 e dalla decisione del tribunale pochi mesi dopo. Tuttavia, la retorica estrema di Alba Dorata, che si è formata durante il periodo dei rifugiati e della crisi economica, qui trova ancora qui “orecchie ricettive”.

L'ideologia estremista cerca nuove strade

Una delle più famigerate "cellule d'assalto" di Alba Dorata ha operato nella città di Nikaia.

Oggi Alba Dorata non esiste piu come partito politico e negli ultimi anni non sono stati segnalati episodi di violenza. Anche se i flussi migratori sono diminuiti, l'ideologia estremista cerca nuovi modi di esprimersi.

Racconta Giorgios Ioakimids, Sindaco di Nikaia:

"L'inflazione che cresce e mette a dura prova la vita quotidiana delle persone e la retorica anti-establishment cresciuta dopo il recente disastro ferroviario vicino a Larissa sono argomenti che l'estrema usa per denigrare il governo, riunendo la parte di estrema destradella popolazione e cercando di rientrare sulla scena politica greca".

Alcuni dei membri di spicco di Alba Dorata non hanno rinunciato alle loro ambizioni politiche.

E' il caso di Ilias Kasidiaris, un tempo uno dei leader di Alba Dorata, e condannato per l'attività criminale dell'organizzazione: ha fatto campagna elettorale dal carcere. ha condotto attività politica dal carcere... Il suo Partito Nazionale dei Greci è stato escluso dalle elezioni parlamentari del 21 maggio.

"Chi ha permesso a Kasidiaris di fare campagna elettorale dal carcere?"

Spiega Kostis Papaioannou, Direttore dell'Ong "Signal" per lo studio dell'estrema destra:

"Il problema dell'estrema destra è passato ad un livello superiore e più difficile da risolvere" Euronews Greece

"Kasidiaris ha condotto una grande campagna pre-elettorale dall'interno del carcere e c'è da chiedersi come gli sia stato permesso di comunicare, di utilizzare gli account dei social media e di tenere discorsi dalla sua cella. Chi glielo ha permesso? Dice che vuole essere il "volto nuovo" dell'estrema destra. Ovviamente è estremamente importante che il partito di Kasidiaris sia stato bandito dalle elezioni. Anche se questo è successo dopo molti alti e bassi e solo in extremis, alla fine hanno trovato un modo costituzionale per bandirlo. il problema dell'estrema destra in Grecia, però, non solo non è risolto, ma ora è passato ad un livello completamente nuovo e più difficile da risolvere".