In Grecia le ferrovie più "mortali" d'Europa

Nonostante gli avvertimenti, le autorità greche non hanno messo in sicurezza il sistema ferroviario nazionale. L'accusa arriva dal direttore esecutivo dell'Agenzia europea per le ferrovie Josef Doppelbauer, dopo l'incidente che ha provocato la morte di 57 persone, avvenuto nei pressi della città di Larissa. Anche l'ultimo rapporto del 2022 dipinge un quadro a tinte fosche delle infrastrutture elleniche.

Le ferrovie meno sicure d'Europa

"Negli ultimi due anni, la Grecia è stata tra i peggiori Paesi dell'Ue, con performance piuttosto basse in termini di sicurezza, misurata nel numero di incidenti mortali in rapporto alla lunghezza della rete e al numero di passeggeri per chilometro", dice Doppelbauer.

"Abbiamo anche riscontrato problemi con l'organismo investigativo nazionale, da cui non abbiamo mai ricevuto alcun verbale di indagine".

La Grecia ha il numero più alto di morti in rapporto ai propri chilometri di ferrovia Csis

La Commissione europea ha speso 700 milioni di euro per l'ammodernamento del sistema ferroviario greco dal 2014 e altri 130 milioni sono previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza di Atene.

La Grecia avrebbe dovuto disporre sulla tratta dell'l'incidente già dal 2020 il sistema europeo di controllo dei treni, un meccanismo di protezione standard che facilita la trasmissione delle informazioni ai conducenti.

"È certamente problematico che i soldi non siano stati spesi come previsto. Ed è anche problematico che l'adozione del sistema di gestione del traffico ferroviario europeo sia stata rinviata ora al 2023", spiega il direttore dell'Agenzia europea per le ferrovie.

Il governo greco ha avviato un'inchiesta mentre il 59enne capostazione di Larissa è stato arrestato dopo l'incidente e accusato di omicidio colposo. Ma il suo "errore umano" avrebbe potuto essere evitato se il sistema automatico fosse stato già in funzione, come era inizialmente previsto? Probabilmente sì, secondo il direttore.

"Non sappiamo quale sia stata la causa principale dell'incidente. Ma tali sistemi esistono per ridurre il rischio di errore umano e lo riducono drasticamente. Quindi, se il sistema è in atto, la possibilità di un errore umano sarebbe stata significativamente più bassa".

Josef Doppelbauer si recherà in Grecia insieme ad altri esperti della Commissione europea: l'obiettivo è fornire ulteriore sostegno al governo per modernizzare le ferrovie e migliorarne la sicurezza.