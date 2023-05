Di Euronews - Ansa - AP

"Cosa farebbero gli americani se un drone colpisse la Casa Bianca, il Campidoglio o il Pentagono?" L'Ambasciatore russo negli Usa, Anatoly Antonov, commenta così la reazione di Mosca ("quando sarà necessaria") al drone sul Cremlino

Discutendo di una possibili simulazione russa del drone sul Cremlino e in attesa dell'annunciata controffesiva ucraina, dall'Ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, giunge questa dichiarazione: "Mosca risponderà all'attacco al Cremlino quando lo riterrà necessario".

"Cosa farebbero gli americani se un drone colpisse la Casa Bianca, il Campidoglio o il Pentagono? La risposta è ovvia per chiunque: la punizione sarebbe dura e inevitabile.

La Russia risponderà a questo atto di terrorismo sconsiderato e arrogante.

Risponderà quando lo riterrà necessario. Risponderà in base alle valutazioni della minaccia che Kiev ha creato per la leadership del nostro Paese". Anatoly Antonov Ambasciatore della Russia negli Stati Uniti

Anatoly Antonov, l'Ambasciatore russo negli Usa. Patrick Semansky/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Ma l'escalation continua: mercoledi era stata colpita Kherson, causando 21 vittime (tra cui alcuni clienti di un supermercato del centro città) e 48 feriti.

Nella notte, le sirene anti aereo sono suonate a Kiev, in sette regioni e in molte città dell'Ucraina, tra cui Odessa.

Attacco a Odessa: "Per Mosca" e "Per il Cremlino"

"Per Mosca" e "Per il Cremlino": sono le scritte che si leggono sulla coda di due droni lanciati dall'esercito russo questa notte su Odessa, secondo alcune fotografie pubblicate su Facebook dal Comando operativo sud delle forze armate ucraine.

"A Odessa di notte il nemico ha attaccato con 15 Shahed-131/136. Dodici sono stati distrutti dalla difesa aerea" e "tre hanno colpito i dormitori di un istituto scolastico di Odessa" ma "nessuno si è fatto male", ha scritto il comando.

Droni distrutti

"La Russia ha lanciato nella notte 24 droni kamikaze sull'Ucraina, di cui 18 sono stati distrutti": lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica delle Forze Armate di Kiev, come riporta Rbc-Ukraine.

Gli attacchi, ha precisato l'Aeronautica, sono stati effettuati dalle direzioni settentrionale e meridionale e sono stati lanciati dalla regione di Bryansk e dalla costa orientale del Mar d'Azov.

Allarmi aerei sono risuonati anche nelle regioni di Chernihiv, Sumy, Poltava, Kharkiv, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk e in alcune aree della regione di Kirovograd.

Kiev, in particolare, è tornata nel mirino degli attacchi russi, come rappresaglia all'episodio del drone che mercoledì ha colpito il Cremlino, per il quale - dopo che è apparso il filmato di quanto accaduto - Mosca ha accusato l'Ucraina di aver tentato di assassinare Vladimir Putin.

Reazione "morbida" da parte della Casa Bianca

Gli alleati dell'Ucraina sono stati attenti a non usare un linguaggio provocatorio per reagire alle affermazioni di Mosca.

La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre:

"Gli Stati Uniti non stanno certamente incoraggiando o consentendo all'Ucraina di colpire oltre i suoi confini. Siamo stati molto chiari su questo punto. Ma, ancora una volta, non voglio entrare in speculazioni sull'autenticità e sull'attendibilità di questo report su quanto accaduto al Cremlino".

Karine Jean-Pierre durante il briefing con la stampa alla Casa Bianca. (Washington, 3.5.2023) Evan Vucci/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

E Zelensky nega

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, mercoledì in visita in Finlandia, ha negato la responsabilità dell'attacco al Cremlino.

"Ripeto il messaggio, così almeno sarà comprensibile per tutti. Non attacchiamo Putin o Mosca. Combattiamo sul nostro territorio". Volodymyr Zelensky 45 anni, presidente dell'Ucraina dal 2019

.