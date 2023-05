Di Euronews

Visita di un giorno per il capo di stato ucraino, la prima dopo l'ingresso della Finlandia nella Nato

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky si trova nella capitale finlandese, Helsinki, per un giorno di vertice coi leader dei Paesi scandinavi nell'ambito del Nordic Summit. Ospite nella residenza del Presidente finlandese Sauli Niinistö, Zelensky qui incontrerà anche i primi ministri di Svezia, Norvegia, Danimarca e Islanda, con cui discuterà del loro sostegno all'Ucraina. Un supporto che è sempre stato totale, fin dal primo giorno dell’invasione russa, il 24 febbraio del 2022.

Mercoledì mattina Zelensky ha partecipato a una colazione di lavoro con il primo ministro uscente Sanna Marin e il ministro degli Esteri Pekka Haavisto, e incontrerà anche il primo ministro entrante, Petteri Orpo, che sta attualmente discutendo la formazione di un nuovo governo dopo le elezioni di aprile.

Nella tarda mattinata il presidente ucraino e il suo omologo finlandese hanno tenuto una conferenza stampa congiunta, durante la quale Niinistö ha ribadito il totale sostegno del Paese all'Ucraina, sia nel contrastare l'invasione russa e ricercare una "pace giusta" sia nel suo percorso di adesione alla Nato e all'Unione europea. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invece ringraziato il suo omonimo finlandese anche per l'impegno personale nell'aiutare il suo Paese.

Nel pomeriggio, presso il Palazzo presidenziale finlandese di Helsinki si terrà un vertice nordico-ucraino, al quale parteciperanno, oltre a Zelensky e Niinistö, il premier svedese Ulf Kristersson, il premier norvegese Jonas Gahr Støre, il premier danese Mette Frederiksen e il primo ministro islandese Katrín Jakobsdóttir.

Secondo l'ufficio stampa di Niinistö, durante il vertice pomeridiano si discuterà "la situazione della guerra di aggressione della Russia in Ucraina, il continuo sostegno dei Paesi nordici all'Ucraina, gli sviluppi delle relazioni dell'Ucraina con l'Ue e la Nato e l'iniziativa dell'Ucraina per una pace giusta".

Ciascuno dei primi ministri nordici avrà poi la possibilità di avere un incontro bilaterale con Zelensky e parteciperà a una conferenza stampa congiunta alla fine della giornata.

La conferenza stampa

Durante la conferenza stampa, entrambi i capi di Stato hanno ribadito l'importanza della cooperazione tra Finlandia e Ucraina e il particolare legame che unisce i due Paesi. Il Paese scandinavo, infatti, percepisce maggiormente di altri Stati europei la minaccia russa, condividendo con il vicino più di 1300 chilometri di confine.

Il presidente ucraino ha ringraziato la Finlandia per i 15 pacchetti di aiuti militari che Helsinki ha già approvato per Kiev e per il sostegno di Helsinki alle sue aspirazioni di entrare nella comunità euro-atlantica.

Rispondendo alle domanda di un giornalista sulla fornitura tanto attesa ma finora negata dei jet da combattimento occidentali, Zelensky ha lamentato il fatto che i suoi alleati non abbiano inviato i caccia nemmeno in occasione dell'imminente controffensiva di Kiev per riconquistare terreno e ha riconosciuto che il suo Paese pagherà il prezzo di non averli ricevuti in tempo.

"Sono sicuro che riceveremo gli aerei più tardi, e vorremmo riceverli prima perché sarebbe più facile, ma vi ringrazio comunque per tutto", ha detto Zelensky, sottolineando come l'Ucraina abbia dovuto "dimostrare costantemente sul campo di battaglia" di meritare di ricevere gli armamenti occidentali, ricevuti tra l'altro solo dopo aver ottenuto i primi inaspettati successi.

Zelensky ha quindi ribadito l'interesse a ricevere gli F-16 e ha scherzosamente insistito con il suo omologo finlandese sul fatto che l'Ucraina accetterebbe volentieri anche gli Hornet che Helsinki intende ritirare quando riceverà i caccia F-35 dagli Stati Uniti. "Ci piacciono i vostri aerei, sappiatelo", ha detto Zelensky tra le risate dei giornalisti, dopo che Niinistö aveva sottolineato di avere per il momento solo pochi aerei "vecchi" di cui comunque il Paese ha bisogno per difendersi.