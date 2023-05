Di Euronews

L'attacco è stato compiuto con droni ucraini, stando al portavoce del presidente russo

Il presidente russo Vladimir Putin è sano e salvo e continua a lavorare. Così l'ufficio stampa del Cremlino che rende noto un attacco contro il palazzo presidenziale russo.

"Il presidente della Federazione Russa è rimasto illeso", si legge nel comunicato pubblicato dall'agenzia di stampa Ria Novosti. L'attacco, comunque sventato, è della scorsa notte. Non si registrano danni neppure all'edificio. Anzi, secondo Mosca, Putin non si trovava neanche al Cremlino la notte scorsa.

"Ci saranno ritorsioni"

I droni utilizzati sarebbero due: entrambi sarebbero stati disabilitati dalle difese russe. L'attacco sarebbe documentato da alcune immagini, pubblicate su Twitter e riprese da vari media internazionali e anche da funzionari ucraini.

Secondo Mosca ci sarebbe proprio Kiev dietro l'attentato, e la Russia ha già annunciato che adotterà misure di ritorsione contro l'Ucrainaper quello che considera come una "azione terroristica pianificata".

L'Ucraina "non ha nulla a che fare con l'attacco"

Kiev, dal canto suo, nega ogni responsabilità."Naturalmente l'Ucraina non ha nulla a che fare con gli attacchi con i droni al Cremlino", ha dichiarato Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky,. "Per quanto riguarda i droni sul Cremlino, è tutto prevedibile. La Russia sta chiaramente preparando un attacco terroristico su larga scala", ha poi scritto su Twitter il consigliere presidenziale.

"L'Ucraina conduce una guerra esclusivamente difensiva e non attacca obiettivi sul territorio della Federazione Russa", perché "non risolverebbe alcun problema militare e fornirebbe a Mosca motivi per giustificare i suoi attacchi ai civili". "I droni sulle strutture energetiche o sul Cremlino possono solo indicare le attività di guerriglia delle forze di resistenza locali", ha aggiunto.

Il sindaco di Mosca, Serghey Sobyanin, ha disposto il divieto di sorvolo di droni su Mosca, a pochi giorni dalle simboliche celebrazioni del Giorno della Vittoria, previste per il 9 maggio.