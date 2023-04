Governi e istituzioni internazionali sono chiamati a sostenere lo sforzo bellico, ma anche la stabilizzazione economica e sociale dell'Ucraina.

Nei primi mesi della guerra in Ucraina iniziò quella che fu definita la ricostruzione di emergenza, ma la vera grande sfida sarà nelle mani delle future generazioni. Una battaglia che si svolge sullo sfondo del conflitto in prima

Ian Goldin, uno degli esperti presenti alla Conferenza promossa dal G7 e dall'Unione europea su questo tema, e Professore presso l'Università di Oxford, ha fatto notare che gli aiuti della comunità internazionale dovrebbero essere più rapidi.

"Il conflitto e la guerra sono uno sviluppo al contrario. Distruggono tutto. Distruggono le istituzioni, distruggono la vita delle persone, il loro stato mentale e il loro stato fisico, ovviamente. Tutto ciò richiederà tempo per essere ricostruito. Ma la cosa più importante è che deve essere fatto dagli ucraini. Questo, penso, sta accadendo in un modo che potrebbe essere fatto più rapidamente con un maggiore sostegno internazionale. Ma sta è in corso ", ha sottolineato Goldin.

"I russi pensavano di aver distrutto il sistema energetico, ma è stato ricostruito e funziona in modo abbastanza efficace in Ucraina. Questo è un ottimo esempio. Sono stati distrutti molti ponti che erano stati ricostruiti e le persone possono attraversarli di nuovo. E, naturalmente, i militari devono attraversarli".

Questa settimana l'Italia ha organizzato una conferenza bilaterale a sostegno della ricostruzione dell'Ucraina. La Francia ne ha tenuto uno a dicembre e il prossimo incontro internazionale è previsto a Londra a giugno. Intanto il costo della guerra aumenta di giorno in giorno.

"I numeri sono molto grandi. Stiamo già parlando di 400 miliardi di euro di costi di ricostruzione. E in realtà sento che i costi saranno ancora maggiori perché non è solo una ricostruzione di ciò che esisteva prima. Ma è un numero piccolo in relazione a ciò che le istituzioni internazionali possono mobilitare. Dobbiamo ricordare che i paesi ricchi hanno trovato oltre 20 trilioni di dollari in risposta alla pandemia di Covid 19" conclude Goldin.

