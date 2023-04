Sono centinaia tra aziende, organizzazioni enti ed istituzioni, sia italiani che ucraini, che hanno partecipato all'evento odierno.

Lo scopo della conferenza è quello di intercettare le necessità del Paese e della sua ricostruzione, dunque offrire anche il know how italiano in settori specifici. E questo rientra nel piano di aiuti che l'Italia sta offrendo all'Ucraina.

Un punto importante come ha ricordato anche la stessa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che in conferenza stampa, ha detto “che aderire a questo piano di ricostruzione significa anche credere che l'Ucraina vincerà il conflitto, ma significa anche partecipare al processo di adesione dell'Ucraina all'Unione europea.”

Il presidente del Consiglio ha poi menzionato il primo ministro ucraino, anche lui presente in conferenza stampa, ringraziando l'Italia per aver provveduto a fornire elettricità nel Paese. Uno degli esempi di come il contributo italiano si sia fatto sentire. Un contributo che appunto, verrà esteso proprio alla ricostruzione del Paese, secondo la Banca Mondiale.

Il costo totale per la ricostruzione dell’Ucraina ammonta a circa 400 miliardi di euro. Non si tratta della prima conferenza in cui si è parlato di ricostruzione dell'Ucraina, almeno in Europa, ma certamente l'evento è servito per rafforzare la posizione e il ruolo dell'Italia non soltanto a livello internazionale, ma soprattutto a livello europeo.