Attacchi russi su tutta l'Ucraina: morti e feriti

Nelle ultime ore Mosca ha lanciato diversi attacchi su tutta l'Ucraina. A Uman, città 215 km a sud di Kiev, due razzi hanno colpito un condominio, uccidendo almeno 10 persone e ferendone altre 17, secondo la polizia. Tre bambini sono stati estratti vivi dalle macerie.

Una donna di 31 anni e sua figlia di 2 anni sono state uccise in attacchi nella città orientale di Dnipro.

Frammenti di missili e droni intercettati hanno danneggiato le linee elettriche e una strada in un quartiere di Kiev.

"Questo terrore russo deve affrontare una risposta equa da parte dell'Ucraina e del mondo. E lo farà. Ogni attacco del genere, ogni atto malvagio contro il nostro Paese e il nostro popolo avvicina lo stato terrorista al fallimento e alla punizione, non viceversa, come pensano. Non dimenticheremo alcun crimine, non permetteremo a nessun invasore di sottrarsi alla responsabilità", ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.