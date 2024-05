Emergenza natalità: un milione di italiani in meno entro il 2030

Di Euronews

Agli Stati Generali della natalità l'allarme sul calo delle nascite in Italia. Entro sei anni gli italiani potrebbero diminuire di un milione

Far ripartire la natalità non è solo un problema Italiano ma è soprattutto una questione di portata Europea. L’Italia è il Paese dove il tasso di fertilità è tra i più bassi d’Europa ma anche quello più anziano tra i Paesi del continente.

La crisi delle nascite è al centro del programma del governo di Giorgia Meloni, ed è anche uno dei temi politici principali della campagna elettorale per le elezioni europee di Fratelli d’Italia.

Gli Stati Generali della Natalità, giunti alla quarta edizione, hanno accesso di nuovo i riflettori su quella che ormai è stata descritta come un’emergenza nazionale. Venerdì l'intervento di Papa Francesco.

Durante l'evento di giovedì, alcuni collettivi studenteschi che hanno manifestato contro il governo per le politiche anti-aborto. La ministra della famiglia Eugenia Maria Roccella non ha pronunciato il suo intervento. Gigi De Palo, organizzatore dell’evento, ha spiegato ai microfoni di Euronews che dietro l’iniziativa c’è la Fondazione non il governo. Poco dopo sono arrivati i messaggi di solidarietà a Roccella da parte della premier Giorgia Meloni e del presidente Sergio Mattarella.

Venerdì pomeriggio un corteo dei collettivi studenteschi ha marciato per le vie di Roma contro il governo Meloni. Durante la protesta, alcuni manifestanti hanno bruciato il programma "educare alle relazioni" del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. "Gridiamo per tutte le donne che più non hanno voce", hanno gridato i manifestanti.

Un milione di italiani in meno entro il 2030

Dal palco gli esperti dicono che se il trend continua gli italiani potrebbero essere fino ad un milione in meno nel 2030. Secondo l’Istat il numero medio di figli per donna si è ridotto passando da 1.24 nel 2022 a 1,2 nel 2023.

Con sempre meno giovani, aumentano i rischi per il sistema sanitario e quello previdenziale. Nel 2023 il governo ha stanziato fino a un miliardo di euro per le misure a sostegno della famiglia e della natalità, ma per l'opposizione non è abbastanza per sostenere il Paese.