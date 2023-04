Di Euronews

Oggi come quattro anni fa: Biden verso una nuova corsa alla Casa Bianca

È ormai ufficiale la nuova candidatura di Joe Biden alla presidenza degli Stati Uniti. A quattro anni esatti da quel 25 aprile del 2019 che segnò la prima tappa della sua corsa alla Casa Bianca, l'annuncio è arrivato oggi come previsto. Più che la decisione in sé, da lui stesso ampiamente ventilata negli stessi giorni, la suspense riguarda i temi su cui farà leva nella sua futura campagna.

Politologi e analisti: "Cavalcherà prestigio e certezze ritrovate durante il suo mandato"

Possibile cavallo di battaglia, secondo politologi ed analisti, certezze e prestigio che Biden ha saputo restituire al Paese in tempi di pandemia, inflazione galoppante e discredito internazionale. "L'economia va meglio. Anche se non completamente, siamo poi fuori dal Covid - diceWilliam Howell, professore di politica americana all'Università di Chicago -. L'inflazione sta inoltre scendendo e nel mondo siamo più rispettati di quanto non lo fossimo prima. Sono questi i messaggi che mi aspetto da Biden. E questi i temi che credo possa cavalcare".

Trump non molla, malgrado gli scandali. Verso un remake della sfida alle urne

Scenario che potrebbe profilarsi per le presidenziali del prossimo anno è quello di un rinnovato scontro con Donald Trump. Deciso a non gettare la spugna, il tycoon ed ex presidente dovrà però fare i conti con una lunga lista di guai giudiziari, che rischiano di intaccarne l'immagine agli occhi di parte dell'elettorato.

Biden tra passato e futuro: "Voglio completare il lavoro iniziato"

Biden, che completerebbe un secondo mandato alla soglia degli 86 anni, aveva nelle scorse settimane rassicurato sul suo stato di forma e implicitamente anticipato la sua volontà di ricandidarsi. "La mia intenzione - aveva detto in un'intervista alla televisione americana Abc - è stata fin dall'inizio quella di correre per un secondo mandato". All'origine della sua scelta, l'affermazione anticipata alla vigilia dalla moglie Jill, secondo cui vorrebbe "ultimare il lavoro iniziato" alla guida degli Stati Uniti.

Sondaggi tiepidi per Biden. Missione numero uno: riconquistare il cuore degli americani

Principale missione di Biden sarà pero intanto riconquistare cuore e appoggio degli americani. Stando a un recente sondaggio realizzato dall'Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, soltanto metà della base democratica e un quarto dell'elettorato ritengono che debba tornare a candidarsi. Qualora però lo facesse, oltre la metà dei sostenitori del suo partito sarebbero pronti ad appoggiarlo. Per quanto per lui ancora poco confortanti, le cifre sono tutte in miglioramento rispetto al mese di gennaio, quando a caldeggiare una sua nuova corsa alla Casa Bianca erano appena il 22% degli americani e il 37% degli elettori democratici.