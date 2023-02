"La mia intenzione è stata fin dall'inizio quella di ricandidarmi per un secondo mandato. A chi si preoccupa per la mia età dico che sono inquietudini legittime ma aggiungo: guardatemi!"

Così il presidente americano Joe Biden in un'intervista alla rete Abc, appena dopo che la moglie Jill aveva annunciato le sue intenzioni in un'intervista ad Ap in Africa. "Lui dice che non ha finito. Non ha finito quello che ha iniziato e questo è importante - ha detto la first lady - Guardiamo a tutto quello che ha fatto, in cosa è riuscito. Ci ha portato fuori dal caos. E' stato eletto perché le persone volevano una leadership ferma e credo che l'abbiano vista in Joe, nel suo carattere. Hanno visto la sua integrità. E' entrato in carica e sapeva cosa voleva fare".

Il presidente ha precisato, nell'intervista alla Abc, che la sua intenzione "è stata fin dall'inizio di correre per un secondo mandato. Ma ci sono troppe cose che dobbiamo realizzare a breve termine prima che io inizi una campagna"

Mancano solo la data e il luogo per l'evento di lancio della campagna ma vista la solerzia con cui la coppia presidenziale annuncia l'evento nelle ultime ore, si intuisce che presto ci saranno novità.

Biden, il presidente più anziano

A 80 anni Biden è il presidente più anziano in carica nella storia degli Stati Uniti. Le sue condizioni di salute sono state recentemente considerate buone dal check-up di routine al quale si sottopongono gli inquilini della Casa bianca ma la presenza e la prontezza del presidente sono state spesso oggetto di dibattito in questi mesi di presidenza.