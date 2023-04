In Yemen si cerca una soluzione al conflitto in corso da nove anni. Le delegazioni saudite e dell'Oman hanno avuto colloqui con i capi Houthi nella capitale Sanaa. Una visita che indica progressi nelle consultazioni mediate dall’Oman tra Riyadh e Sanaa, che corrono parallele agli sforzi di pace delle Nazioni Unite. Anche i negoziati hanno guadagnato slancio da quando i rivali Arabia Saudita e Iran hanno accettato di ristabilire i legami in un accordo mediato dalla Cina.

Gli inviati, che sono sbarcati sabato, devono incontrare il capo del Consiglio politico supremo degli Houthi, Mahdi al-Mashat, per tenere colloqui sulla fine delle ostilità e sulla revoca del “blocco” guidato dai sauditi sui porti yemeniti, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Houthi SABA.

Su Twitter, Mohammed al-Bukaiti, un leader Houthi, ha fatto sapere che i funzionari sauditi e dell’Oman discutono dei “modi per raggiungere una pace globale e duratura nella regione”. Dunque raggiungere una pace tra gli Houthi e l’Arabia Saudita sarebbe “un trionfo per entrambe le parti” esortando tutte le parti a prendere provvedimenti per “preservare un’atmosfera pacifica e prepararsi a voltare pagina del passato”.

Per Hans Grundberg, inviato delle Nazioni Unite per lo Yemen, “gli sforzi in corso, compresi i colloqui sauditi e dell’Oman a Sanaa, come lo Yemen più vicino è stato a un vero progresso verso una pace duratura” dall’inizio della guerra. “Questo è un momento da cogliere e costruire e una vera opportunità per avviare un processo politico inclusivo sotto gli auspici delle Nazioni Unite per porre fine al conflitto in modo sostenibile”, ha detto all’agenzia di stampa Associated Press. “Le Nazioni Unite stanno cercando da tempo di riunire tutte le parti per negoziare una soluzione politica”, ha detto.

Fonti hanno riferito all’agenzia di stampa Reuters che i colloqui tra Arabia Saudita e Houthi sono incentrati su una completa riapertura dei porti controllati dagli Houthi e dell’aeroporto di Sanaa, sul pagamento degli stipendi per i dipendenti pubblici, sugli sforzi di ricostruzione e su una tempistica per l’uscita delle forze straniere dal Paese.

Gli Houthi, allineati con l’Iran, hanno rovesciato un governo di Sanaa appoggiato dai sauditi alla fine del 2014 e hanno de facto il controllo dello Yemen settentrionale. Combattono contro un’alleanza militare guidata dai sauditi dal 2015 in un conflitto che ha ucciso decine di migliaia di persone e ha lasciato l’80% della popolazione yemenita dipendente dagli aiuti umanitari.

Sabato scorso un funzionario Houthi ha dichiarato che il gruppo ha ricevuto 13 detenuti rilasciati dall’Arabia Saudita in cambio di un detenuto saudita liberato in precedenza. Durante i colloqui in Svizzera del mese scorso a cui hanno partecipato le Nazioni Unite e il Comitato internazionale della Croce Rossa, il governo yemenita ei ribelli Houthi hanno concordato di liberare 887 detenuti. I 13 prigionieri fanno parte di quell’accordo, ha detto il funzionario Houthi Abdul Qader al-Mortada.

I colloqui mirano a un cessate il fuoco ma crescono le speranze per qualcosa di più stabile nel paese martoriato da nove anni di conflitto.