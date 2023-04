Un morto e almeno 16 feriti è il bilancio di una esplosione avvenuta in una caffè della città russa di San Pietroburgo. Le prime notizie segnalano che la vittima, Vladlen Tatarsky, sia un importante blogger militare che si trovava nei locali dello Street Food Bar n. 1 nella seconda città più grande di Russia.

Nessuna rivendicazione

Non risultano per il momento rivendicazioni di responsabilità. Il ministero dell'Interno russo ha detto che tutti gli avventori del bar sono stati interrogati e controllati. I media russi sostengono che Tatarsky stava incontrando membri del pubblico e che una donna gli ha regalato una scatola contenente una statuetta. Per l'agenzia di stampa russa Tass la deflagrazione potrebbe essere stata provocata da almeno 200 grammi di esplosivo. Sui canali Telegram ucraini, vengono diffuse immagini relative all'esplosione e quelle con le immediate conseguenze della deflagrazione.

Un passato turbolento

Stando alle informazioni che si possono raccogliere su internet Tatarsky al secolo rispondeva al nome di Fomin Maxim Yurievich, nato il 25 aprile 1982 nella città di Makeyevka (regione di Donetsk) e viene tacciato come criminale di guerra. Nel 2011 è stato condannato al carcere per rapina in banca e ha scontato la pena in una colonia penale a Gorlovka. Diverse vicissitudini lo hanno portato a combattere in Donbass con diversi reparti. Dopo un incidente che gli ha procurato una ferita alla spalla sinistra ha lasciato l'esercito diventando blogger a Mosca da dove ha sostenuto la propaganda di Stato.