Wagner: gli orchi tornano a casa

L'intelligence militare britannica ha dichiarato che esiste la possibilità che l'assalto russo alla città di Bakhmut stia perdendo slancio. Questo perché diverse divisioni russe sarebbero state dispiegate altrove

L'Istituto per lo Studio della Guerra afferma: le forze russe non hanno avanzato a Bakhmut o nei suoi dintorni negli ultimi giorni. Lo Stato maggiore ucraino ha precisato che le forze ucraine hanno respinto assalti russi nella parte settentrionale di Bakhmut, suggerendo che le forze russe stanno concentrando le operazioni offensive nella parte settentrionale della città. I blogger russi affermano che i combattenti della Wagner continuano gli assalti al complesso industriale AZOM nel nord di Bakhmut e controllano la maggior parte del complesso, anche se ISW non ha avuto conferma visiva di queste affermazioni.

Il Ministero della Difesa britannico ritiene che il Gruppo Wagner possa perdere la maggior parte della sua forza di detenuti nelle prossime settimane, quando i coscritti termineranno i loro contratti militari di sei mesi. Nell'aggiornamento giornaliero dello ISW si legge: "migliaia di detenuti Wagner che sono stati reclutati nell'autunno del 2022 saranno graziati e rilasciati." Anche se circa la metà dei prigionieri reclutati.

probabilmente sono stati uccisi o feriti, le prove provenienti dalla Russia suggeriscono che il gruppo stia mantenendo la promessa di liberare i sopravvissuti. Con il probabile divieto per Wagner di reclutare altri prigionieri, questo esodo aggraverà i suoi problemi di personale.

Inoltre, l'improvviso ritorno in patria di criminali violenti, con recenti e spesso traumatiche esperienze di combattimento rappresenterà una sfida significativa per la società russa in tempo di guerra. È probabile che il Cremlino abbia deliberatamente autorizzato gli effettivi Wagner a tornare a casa alla scadenza dei loro contratti per erodere ulteriormente la forza dell'organizzazione.